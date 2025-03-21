Как правильно ухаживать за рассадой томатов: советы курганской дачницы

В Курганской области март — самое время для посадки семян томатов. О том, как правильно подготовить землю и ухаживать за рассадой, чтобы получить хороший урожай, корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала опытная курганская дачница Татьяна.
«В нашем регионе середина марта — самое подходящее время для посадки семян томатов. Почву надо обязательно обеззаразить, можно фунгицидами за несколько дней до посадки, но наш народ делает проще — обрабатывает фитоспарином или проливает марганцовкой. Главное — подготовка семян. Все стараются их тоже обеззараживать, но если они хорошие, то взойдут без всяких манипуляций. Я считаю, что нужно использовать либо свои семена, либо семена хороших производителей», — поделилась с корреспондентом URA.RU Татьяна.
Тара, полив и время для высадки
Семена томатов не надо садить рано. Самое оптимальное, чтобы рассада к моменту высадки была в возрасте 55-60 суток. Если будет больше, она перерастет, будет болеть при всадке в грунт, плохо приживаться.
В течение недели семена начинают проклевываться. Когда у рассады будет 2-3 настоящих листочка, ее надо пикировать, пересаживать в отдельные горшочки или более большую емкость. Пикируют рассаду томатов, заглубляя ее до листочков. И потом по мере роста уже в эту емкость подсыпают землю.
«Тару, в которой должна расти рассада, готовят заранее. На дне обязательно должно быть дренажное отверстие, потому что полив нужен очень умеренный. Если мы будем сильно переувлажнять почву, то рассада будет болеть, особенно она страдает черной ножкой. Поэтому вода должна уходить из емкости», — делится опытом опытный садовод Татьяна.
Подкормка, закалка, свет
Примерно через 7-10 дней после пикирования рассады, когда она начала приживаться, нужно сделать подкормку. Лучше всего это делать специальным комплексным минеральным удобрением для рассады и примерно раз в две недели по инструкции подкармливать. Но не забывать, что перекорм рассады иногда влияет хуже, чем недокорм: она будет набирать зеленую массу, но начнут страдать ее продуктивные функции.
Важно позаботиться об освещении. Его можно сделать с помощью фитоламп. Если освещения будет недостаточно, рассада начнет вытягиваться и будет слабой.
При подходящей погоде, плюсовой температуре надо стараться закаливать рассаду — она будет крепче. По мере возможности ее можно выносить вначале примерно на полчаса на балконы, открывать окна, форточки. А затем, если уже будет теплая солнечная погода, выносить ее на балкон на целый день. Но на прямые солнечные лучи оставлять рассаду на весь день не надо, ее лучше притенять.
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