22 марта 2025
21 марта 2025

В ЯНАО закрыто движение по зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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О перекрытии зимника было сообщено 23 марта
О перекрытии зимника было сообщено 23 марта Фото:

На Ямале 23 марта остановлено движение оп зимней автодороге от Аксарки до Яр-Сале. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе.

«Закрыто движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — сообщается в telegram-канале дорожного департамента. Сообщение опубликовано 23 марта.

Уточняется, что ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. Сроки закрытия зимника не сообщаются.

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На Ямале 23 марта остановлено движение оп зимней автодороге от Аксарки до Яр-Сале. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе. «Закрыто движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — сообщается в telegram-канале дорожного департамента. Сообщение опубликовано 23 марта. Уточняется, что ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. Сроки закрытия зимника не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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