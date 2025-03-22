В ЯНАО закрыто движение по зимнику

О перекрытии зимника было сообщено 23 марта
На Ямале 23 марта остановлено движение оп зимней автодороге от Аксарки до Яр-Сале. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе.
«Закрыто движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», — сообщается в telegram-канале дорожного департамента. Сообщение опубликовано 23 марта.
Уточняется, что ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. Сроки закрытия зимника не сообщаются.
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