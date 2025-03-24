Бригада ВСУ отказалась атаковать Белгородскую область, колокольный звон над Суджей — главное об СВО 24 марта

Бригада ВСУ отказалась идти на Белгород вопреки приказу
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ВС РФ продолжают отбивать попытки атак ВСУ на Белгородскую область
ВС РФ продолжают отбивать попытки атак ВСУ на Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одна из бригад ВСУ отказалась атаковать российскую границу в Белгородской области. В результате этого ее командир Дмитрий Волошин был снят с должности, сообщают telegram-каналы военкоров.

ВС РФ успешно отбили попытку украинских войск прорваться в белгородское приграничье. Один из выживших бойцов ВСУ рассказал, что командование обещало им легкую наживу на мирном населении и безопасность из-за отсутствия армии России на границе. Над Суджей впервые раздался звон колоколов. Киев продолжает атаки по энергетической инфраструктуре России после сделки о ненападении на таковые. Эти и другие главные новости спецоперации — в материале URA.RU.

Украинская бригада отказалась идти на Белгород

Командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Волошин был снят с должности после того, как его подразделение отказалось выполнять приказ о перемещении к границе с Белгородской областью России. На его место временно назначен В. Гуцул. Новому командиру поручено восстановить боеготовность бригады, в том числе за счет принудительной мобилизации молодых украинцев возрастом до 24 лет.

ВС РФ отбили украинскую атаку на регион

ВС РФ успешно отразили попытки проникновения украинских войск в Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По их данным, ВСУ пытались проскочить на российскую территорию с помощью различной техники, в частности, инженерных машин разграждения, бронемашин, а также квадроциклов и багги. Вся техника и живая сила противника была уничтожена, в том числе благодаря использованию FPV-дронов.

Единственный выживший боец ВСУ

Роман Лысенко, выживший украинский солдат из группы, пытавшейся проникнуть в Белгородскую область, был захвачен в плен. Он рассказал, что их группа пыталась выполнить задачу по грабежу местных жителей, однако они столкнулись с сильным сопротивлением российских войск.

Командование ВСУ обещало бойцам легкую наживу на мирных жителях и отсутствие угрозы со стороны армии России. Украинская группа насчитывала 30 солдат, из них 25 были уничтожены.

Также Минобороны сообщило об уничтожении противника а белгородском направлении в районах Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья Сумской области. В этих боевых действиях противник потерял более 175 военнослужащих.

Колокольный звон над Суджей

Над освобожденной российскими войсками Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон. По данным журналистов, единственное, что осталось невредимым в Покровском храме, это колокола. Российский военный с позывным Деснай позвонил в каждый из них.

Атака на нефтеперекачивающую станцию

В ночь на 24 марта украинский дрон осуществил атаку на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае — нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, дрон был успешно перехвачен и уничтожен в семи километрах от запланированной цели. Остатки устройства были найдены в районе железнодорожной станции Кавказская.

ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ

На ореховском направлении в Запорожской области российские танкисты успешно уничтожили укрепление, используемое бойцами ВСУ. Экипаж из отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения, входящего в состав войсковой группировки «Днепр», заняли закрытую огневую позицию и начали обстрел вражеских позиций. С первым же выстрелом укрепление было разрушено, под его обломками оказался весь личный состав ВСУ, находившийся внутри. После успешного выполнения задачи экипажи быстро отошли с позиции, пишет «Пятый канал».

За сутки сбиты 227 украинских БПЛА

За последние сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили 227 украинских дронов, которые пытались совершить атаку на территории РФ. Об этом сообщили в МО России.

Картина с горящим Кремлем

В кабинете украинского лидера Владимира Зеленского на стене висит картина, изображающая горящий Кремль. Помимо этого изображения, в кабинете украинского лидера висит картина с российским военным кораблем, тонущим в Черном море, а на другом холсте нарисованы украинские войска, действующие на территории России — предположительно, под Курском.

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Одна из бригад ВСУ отказалась атаковать российскую границу в Белгородской области. В результате этого ее командир Дмитрий Волошин был снят с должности, сообщают telegram-каналы военкоров. ВС РФ успешно отбили попытку украинских войск прорваться в белгородское приграничье. Один из выживших бойцов ВСУ рассказал, что командование обещало им легкую наживу на мирном населении и безопасность из-за отсутствия армии России на границе. Над Суджей впервые раздался звон колоколов. Киев продолжает атаки по энергетической инфраструктуре России после сделки о ненападении на таковые. Эти и другие главные новости спецоперации — в материале URA.RU. Украинская бригада отказалась идти на Белгород Командир 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Волошин был снят с должности после того, как его подразделение отказалось выполнять приказ о перемещении к границе с Белгородской областью России. На его место временно назначен В. Гуцул. Новому командиру поручено восстановить боеготовность бригады, в том числе за счет принудительной мобилизации молодых украинцев возрастом до 24 лет. ВС РФ отбили украинскую атаку на регион ВС РФ успешно отразили попытки проникновения украинских войск в Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По их данным, ВСУ пытались проскочить на российскую территорию с помощью различной техники, в частности, инженерных машин разграждения, бронемашин, а также квадроциклов и багги. Вся техника и живая сила противника была уничтожена, в том числе благодаря использованию FPV-дронов. Единственный выживший боец ВСУ Роман Лысенко, выживший украинский солдат из группы, пытавшейся проникнуть в Белгородскую область, был захвачен в плен. Он рассказал, что их группа пыталась выполнить задачу по грабежу местных жителей, однако они столкнулись с сильным сопротивлением российских войск. Командование ВСУ обещало бойцам легкую наживу на мирных жителях и отсутствие угрозы со стороны армии России. Украинская группа насчитывала 30 солдат, из них 25 были уничтожены. Также Минобороны сообщило об уничтожении противника а белгородском направлении в районах Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья Сумской области. В этих боевых действиях противник потерял более 175 военнослужащих. Колокольный звон над Суджей Над освобожденной российскими войсками Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон. По данным журналистов, единственное, что осталось невредимым в Покровском храме, это колокола. Российский военный с позывным Деснай позвонил в каждый из них. Атака на нефтеперекачивающую станцию В ночь на 24 марта украинский дрон осуществил атаку на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае — нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму. Об этом сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, дрон был успешно перехвачен и уничтожен в семи километрах от запланированной цели. Остатки устройства были найдены в районе железнодорожной станции Кавказская. ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ На ореховском направлении в Запорожской области российские танкисты успешно уничтожили укрепление, используемое бойцами ВСУ. Экипаж из отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения, входящего в состав войсковой группировки «Днепр», заняли закрытую огневую позицию и начали обстрел вражеских позиций. С первым же выстрелом укрепление было разрушено, под его обломками оказался весь личный состав ВСУ, находившийся внутри. После успешного выполнения задачи экипажи быстро отошли с позиции, пишет «Пятый канал». За сутки сбиты 227 украинских БПЛА За последние сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили 227 украинских дронов, которые пытались совершить атаку на территории РФ. Об этом сообщили в МО России. Картина с горящим Кремлем В кабинете украинского лидера Владимира Зеленского на стене висит картина, изображающая горящий Кремль. Помимо этого изображения, в кабинете украинского лидера висит картина с российским военным кораблем, тонущим в Черном море, а на другом холсте нарисованы украинские войска, действующие на территории России — предположительно, под Курском.
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