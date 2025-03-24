24 марта 2025

«Курганфармация» выиграла у УМВД города спор из-за мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптекари Кургана выиграли спор у УМВД из-за мошенников
Аптекари Кургана выиграли спор у УМВД из-за мошенников Фото:

Предприятие «Курганфармация» сумело через суд отменить представление следственного управления УМВД по городу Кургану, которое обязывало их заниматься профилактикой во избежание жертв мошенников в коллективе. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Один из сотрудников предприятия перевел мошенникам 95 тысяч рублей. В ходе проведения следственных действий полицейские вынесли руководству „Курганфармации“ представление. В нем указывалось, что фирма должна ежемесячно проводить собрания и тем самым спасать сотрудников от мошенников», — сообщили источники. Фармацевты обратились в суд, который признал представление УМВД Кургана незаконным.

Информация подтвердилась судебными материалами. Сотрудник фармацевтического предприятия пообщался с мошенниками и потерял деньги в августе 2024 года. Спустя два месяца следователи полиции внесли директору предприятия представление. Руководство должно было под роспись ознакомить каждого сотрудника с документом на общем собрании, провести информирование сотрудников о преступлениях с применением интернет-технологий. Также их обязывали установить баннеры и сообщить о результатах в полицию. В противном случае им грозила административная ответственность со штрафом до 100 тысяч рублей или временным приостановлением деятельности.

Руководители «Курганфармация» ответили силовикам, что изучили Устав предприятия. В нем не установлена обязанность по правому просвещению и информированию о преступлениях, поэтому организация подала иск об отмене представления.

Суд встал на сторону истца и признал решение полицейских незаконным. «Факт работы потерпевшего Е.И.А. в АО „Курганфармация“ сам по себе не влечет обязанность общества проводить указанные в представлении мероприятия профилактического характера, так как эта деятельность не предусмотрена Уставом АО», — сообщается в решении суда.

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Предприятие «Курганфармация» сумело через суд отменить представление следственного управления УМВД по городу Кургану, которое обязывало их заниматься профилактикой во избежание жертв мошенников в коллективе. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Один из сотрудников предприятия перевел мошенникам 95 тысяч рублей. В ходе проведения следственных действий полицейские вынесли руководству „Курганфармации“ представление. В нем указывалось, что фирма должна ежемесячно проводить собрания и тем самым спасать сотрудников от мошенников», — сообщили источники. Фармацевты обратились в суд, который признал представление УМВД Кургана незаконным. Информация подтвердилась судебными материалами. Сотрудник фармацевтического предприятия пообщался с мошенниками и потерял деньги в августе 2024 года. Спустя два месяца следователи полиции внесли директору предприятия представление. Руководство должно было под роспись ознакомить каждого сотрудника с документом на общем собрании, провести информирование сотрудников о преступлениях с применением интернет-технологий. Также их обязывали установить баннеры и сообщить о результатах в полицию. В противном случае им грозила административная ответственность со штрафом до 100 тысяч рублей или временным приостановлением деятельности. Руководители «Курганфармация» ответили силовикам, что изучили Устав предприятия. В нем не установлена обязанность по правому просвещению и информированию о преступлениях, поэтому организация подала иск об отмене представления. Суд встал на сторону истца и признал решение полицейских незаконным. «Факт работы потерпевшего Е.И.А. в АО „Курганфармация“ сам по себе не влечет обязанность общества проводить указанные в представлении мероприятия профилактического характера, так как эта деятельность не предусмотрена Уставом АО», — сообщается в решении суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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