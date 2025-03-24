24 марта 2025

Женщина в ЯНАО добилась компенсации за избитого ребенка

Житель Тазовского района заплатит 50 тысяч рублей за избиение чужого ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Сын заявительницы получит 50 тысяч рублей за нанесенные ему побои
Сын заявительницы получит 50 тысяч рублей за нанесенные ему побои Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) местная жительница добилась компенсации морального вреда после того, как ее сына избили. Размер возмещения — 50 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура.

«Приговором Тазовского районного суда местный житель признан виновным за нанесение побоев чужому ребенку. Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.

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В Тазовском районе (ЯНАО) местная жительница добилась компенсации морального вреда после того, как ее сына избили. Размер возмещения — 50 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура. «Приговором Тазовского районного суда местный житель признан виновным за нанесение побоев чужому ребенку. Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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