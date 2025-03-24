Женщина в ЯНАО добилась компенсации за избитого ребенка

Сын заявительницы получит 50 тысяч рублей за нанесенные ему побои
В Тазовском районе (ЯНАО) местная жительница добилась компенсации морального вреда после того, как ее сына избили. Размер возмещения — 50 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура.
«Приговором Тазовского районного суда местный житель признан виновным за нанесение побоев чужому ребенку. Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.
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