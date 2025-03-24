В Тюменской области закрывают ледовую переправу через Иртыш

До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке
В Тюменской области из-за отепления закрывают ледовую переправу через Иртыш Тобольск — Бекерево. Об этом в своем telegram-канале написал глава Тобольска Петр Вагин. До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке.
«В связи с потеплением, с пятницы закрываем ледовую переправу „Тобольск-Бекерево“ для всех видов транспорта. Это необходимо для вашей безопасности», — рассказал Вагин.
Вместимость каждого судна — 12 человек включая капитана, грузовместимость — до тонны. Во время ледохода они будут обеспечивать перевозки продуктов.
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