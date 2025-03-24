24 марта 2025

В Тюменской области закрывают ледовую переправу через Иртыш

В Тюменской области из-за потепления закрывают переправу Тобольск-Бекерево
© Служба новостей «URA.RU»
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До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке
До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке Фото:

В Тюменской области из-за отепления закрывают ледовую переправу через Иртыш Тобольск — Бекерево. Об этом в своем telegram-канале написал глава Тобольска Петр Вагин. До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке.

«В связи с потеплением, с пятницы закрываем ледовую переправу „Тобольск-Бекерево“ для всех видов транспорта. Это необходимо для вашей безопасности», — рассказал Вагин.

Вместимость каждого судна — 12 человек включая капитана, грузовместимость — до тонны. Во время ледохода они будут обеспечивать перевозки продуктов. 

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В Тюменской области из-за отепления закрывают ледовую переправу через Иртыш Тобольск — Бекерево. Об этом в своем telegram-канале написал глава Тобольска Петр Вагин. До запуска парома будут курсировать два суда на воздушной подушке. «В связи с потеплением, с пятницы закрываем ледовую переправу „Тобольск-Бекерево“ для всех видов транспорта. Это необходимо для вашей безопасности», — рассказал Вагин. Вместимость каждого судна — 12 человек включая капитана, грузовместимость — до тонны. Во время ледохода они будут обеспечивать перевозки продуктов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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