Зло или благо: что тюменские эксперты думают о введении оценок за поведение в школах

С нового учебного года в некоторых регионах России в тестовом режиме могут ввести оценки за поведение для школьников. Информационное агентство URA.RU спросило у тюменских экспертов по работе с детьми, насколько удачно это нововведение для школьников.
Что об инициативе думают специалисты
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Андрей Степанов в диалоге с URA.RU отметил, что этот вопрос сегодня — дискуссионный, и рассматривается среди коллег омбудсмена. Более того, по его словам, данную тему следует обсуждать с педагогическим и родительским сообществами, а также с самими детьми.
«С моей точки зрения, эта оценка никому не вредила. Она является информирующей и не влияет на иные процессы. Но, чтобы формировать у ребенка законопослушное поведение, ему необходима оценка. Считаю, что ничего плохого в этом нет, единственное: нужно, чтобы это не превратилось в формализм и средство наказания», — отметил детский омбудсмен.
Председатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский в целом удивился, что данную тему так раздувают и преувеличивают ее значение. С другой стороны, эксперт не может спрогнозировать, как в конечном итоге это нововведение отразится на жизни школьников.
«Я не могу понять, из-за чего здесь можно переживать. Я приветствую идею, потому что сам учился с такими оценками. Но мы понимаем, что бывают моменты, когда ребенок реально отстаивает свои права, а насколько будет объективна оценка в таком случае?» — делится мнением общественник.
Член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов пояснил, что в целом сама по себе инициатива может быть полезной, потому что иногда поведение детей действительно бывает неудовлетворительным. Однако в данном случае критически важно понимание того, будет ли оценка влиять на аттестат, и, как следствие, на будущее поступление.
«Было бы неплохо знать, какую роль будет играть данная оценка. Понизит или повысит она возможность выбора будущего для ребенка. Но я считаю уместным оценивать поведение, так как на текущий момент агрессивных и неуравновешенных детей достаточно», — считает эксперт.
Что об оценках за поведение говорят тюменские учителя
Аналогичного мнения придерживается и одна из тюменских педагогов. По ее словам, подобное нововведение и точная информация об инициативе должны быть официально закреплены. Таким образом у родителей и детей будет сформировано четкое представление, будет ли оценка влиять на будущее ребенка, или нет.
«Из-за того, что это будет некой инновацией, среди родителей и учителей начнутся споры. Мое мнение таково: у всех должно быть сформировано представление, что за такое-то действие будет вот такая санкция. И все это должно быть закреплено на официальном уровне», — сообщила информационному агентству педагог, пожелавшая остаться анонимной.
Как ранее писало URA.RU, инициатива может вступить в силу уже с сентября этого года. На данный момент она обсуждается в Министерстве просвещения РФ.
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