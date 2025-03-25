Минобрнауки назвало сроки объединения ТюмГУ и университета Северного Зауралья

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Государственный аграрный университет Северного Зауралья объединятся до 1 ноября. Такая информация указана в приказ Министерства науки и высшего образования РФ, документ имеется в распоряжении редакции.
«Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий и представления документов, подтверждающих реорганизацию ГАУ Северного Зауралья в форме присоединения к ТюмГУ и исключение из ЕГРЮЛ ГАУ Северного Зауралья, — не позднее 1 ноября 2025 года», — указано в документе. Также до окончания объединения ректор ТюмГУ Иван Романчук и глава ГАУ Елена Бойку будут ежемесячно отчитываться о ходе проведения реорганизации.
Об объединении вузов стало известно 20 марта. Условия и стоимость обучения для студентов аграрного вуза, а также рабочие места для преподавателей сохранят. Все активы, в том числе интеллектуальная собственность ГАУ, перейдут к ТюмГУ.
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