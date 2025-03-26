В Курганской области специалисты гидрометеорологии озвучили благоприятный прогноз по половодью весной 2025 года. По их данным, пики половодья в главной реке области придут раньше сроков, но будут на минимальных значениях неблагоприятных явлений. Эту и другие новости региона за 26 марта собрало агентство URA.RU.
Замена лифтов в многоэтажках Кургана
В городе Кургане возникли сложности с выполнением работ по замене лифтов из-за ненадлежащей работы первоначального подрядчика. Проект, предусматривающий замену лифтов в 17 жилых домах, оказался под угрозой из-за того, что подрядчик прекратил работы, не доведя их до конца. В результате были привлечены новые подрядные организации для завершения начатых ранее задач.
На данный момент новые подрядчики уже установили лифты в половине указанных домов или находятся на завершающем этапе установки. Руководство фонда капитального ремонта озвучило сроки для завершения всех оставшихся работ до конца апреля текущего года.
Реки выходят из берегов
По данным Росгидромета в Курганской области на реках Уй и Исеть произошел выход воды на поймы. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться в течение ближайших суток.
При этом уровень воды находится в показателях немного выше нормы и соответствуют средним ежегодных значениям. Так, в городе Шадринске (второй по значимости и численности населения город региона) уровень реки Исеть начал снижаться.
ЦГМС озвучил благоприятный прогноз половодья на Тоболе
Курганский ЦГМС рассказал о благоприятном для региона прогнозе относительно уровня весеннего половодья на реке Тобол. Так, из-за ранней весны пиковые значения половодья ожидаются на две недели раньше обычных сроков. В селе Звериноголовском максимальный уровень Тобола ждут в районе 10 апреля, в Кургане — примерно 18 апреля.
Уровень половодья в Кургане будет находиться в пределах нормы или ниже средних цифр. Прогнозируемый пиковый уровень — около пяти метров. В Звериноголовском он будет чуть выше — около восьми метров.
В скандальной управкомпании мэрии Кургана — замена руководителя
Главный инженер ООО «Прометей» из структуры администрации города Сергей Бетехтин взял на себя временное руководство фирмой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации в ответ на запрос.
Прежний директор, Андрей Истомин, находится под домашним арестом. Его обвиняют в превышении полномочий. Он был задержан 20 марта. Фирма «Прометей» занимается обслуживанием многоквартирных домов, оставшихся без управления других УК города. Как правило, таким домам часто требуется различные ремонты, которые долго не выполняются. Из-за нарушений, выявленных в деятельности компании, возбуждено уже несколько уголовных дел.
Федеральная помощь региону
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил продолжение федеральной поддержки Курганской области в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Механизм поддержки регионов с низким уровнем социально-экономического развития продлен еще на шесть лет. Утверждены индивидуальные программы, включая Курганскую область. На реализацию этих программ для 11 регионов предусмотрено выделение 60 миллиардов рублей
В рамках этой инициативы ряд российских регионов, включая Курганскую область, получат значительные финансовые средства. Они пойдут на развитие экономики и социальной сферы региона.
Силовики задержали вероятного насильника
В городе Шадринске Курганской области был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования молодой женщины. По информации следствия, нападение произошло во дворе жилого дома на улице Красноармейской. Агрессор угрожал жертве убийством и пытался совершить насильственные действия. Ведомство указывает, что мужчина не смог осуществить свои намерения до конца, так как девушка оказала решительное сопротивление.
Жертва инцидента незамедлительно обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан благодаря записям с камер видеонаблюдения. На данный момент против него выдвинуты официальные обвинения.
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