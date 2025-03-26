Мишустин в Госдуме озвучил, какую помощь получит Курганская область до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что Курганская область продолжит получать федеральную поддержку в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета в Государственной думе, который транслировал телеканал «Россия 24».
«Механизм поддержки регионов с низким уровнем социально-экономического развития продлен еще на шесть лет. Утверждены индивидуальные программы, включая Курганскую область [также еще 11 регионов — прим. редакции]. На реализацию этих программ предусмотрено 60 миллиардов рублей», — подчеркнул Мишустин.
Курганская область входит в число регионов, которым федеральные власти помогают ускорить темпы развития за счет инфраструктурных и социальных проектов. Ранее сообщалось, что средства будут направлены на дороги, здравоохранение, модернизацию ЖКХ.
Ранее URA.RU писало, что в рамках усилий по социально-экономическому развитию регионов, правительство РФ утвердило индивидуальные программы для четырех регионов, включая Курганскую область, на 2025–2030 годы, выделив каждому из них по шесть миллиардов рублей. Эти средства также предназначены для улучшения благосостояния и качества жизни в регионе, что теперь будет дополнено новым механизмом финансирования через единую субсидию от Минэкономики.
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