Рыбаки выловили щук в ЯНАО
Ямальские рыбаки похвастались уловом щуки. Фото крупных речных хищников северяне выложили в местных социальных сетях.
«Люблю рыбалку как спортсмен, как человек», — написал Юрий Ермаков в группе «Рыбалка на Севере 89». Другой рыбак также выставил свой улов — щуку весом 5900 килограммов.
URA.RU писало, как рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях.
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