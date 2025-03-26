26 марта 2025

Ямальцы похвастались уловом зимних щук. Фото, видео

Рыбаки поймали щук во время зимней рыбалки в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки выловили щук в ЯНАО
Рыбаки выловили щук в ЯНАО Фото:

Ямальские рыбаки похвастались уловом щуки. Фото крупных речных хищников северяне выложили в местных социальных сетях. 

«Люблю рыбалку как спортсмен, как человек», — написал Юрий Ермаков в группе «Рыбалка на Севере 89». Другой рыбак также выставил свой улов — щуку весом 5900 килограммов.

URA.RU писало, как рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях.

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Ямальские рыбаки похвастались уловом щуки. Фото крупных речных хищников северяне выложили в местных социальных сетях.  «Люблю рыбалку как спортсмен, как человек», — написал Юрий Ермаков в группе «Рыбалка на Севере 89». Другой рыбак также выставил свой улов — щуку весом 5900 килограммов. URA.RU писало, как рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) нашли удачное место и из четырех лунок вытащили десятки язей и сороги. О хорошем клеве и погоде во время зимней рыбалке рыбаки рассказали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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