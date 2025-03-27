Чем закончился первый этап конкурса по выборам мэра: кто прошел и чего ждать

В Кургане завершился первый этап конкурса по выборам главы города. На саму процедуру заявилось девять человек и все прошли во второй тур. Впереди у претендентов индивидуальное собеседование, и на конкурсе это будет последним этапом. URA.RU рассказывает, кто участвует в выборах и чего ждать претендентам и курганцам.
«Что есть конкуренция — это всегда хорошо. Хотя конечно часть кандидатов явно „технические“ и заявились на выборы мэра для собственного пиара, тем более накануне выборов Курганскую областную Думу», — рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев.
Особое внимание среди претендентов на место главы Кургана уделяется трем политикам: врип мэра Антону Науменко, оппозиционеру Якову Сидорову и неожиданному участнику конкурса — бывшему мэру свердловского города Арамиля Владимиру Герасименко. Некоторые источники считают их наиболее способными стать градоначальниками.
У остальных участников политическая карьера не такая громкая, но опыт все же у них есть. Например, Антон Рудаков сейчас депутат городской думы от партии ЛДПР. Он занимается вопросами ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки населения. С политикой также связан Егор Ситников. Он сейчас помогает депутату гордумы Ивану Камшилову. А вот Николай Кондратьев тоже пробовался в политике — ранее он возглавлял отдел ГАИ в Варгашах, но после отставки решил попробоваться на место главы округа в 2025 году. О политическом опыте остальных участников пока неизвестно.
В разговоре с URA.RU политолог отметил, что среди кандидатов на пост мэра присутствуют лица, которые участвуют в выборах в основном для самопиара, особенно учитывая предстоящие выборы в Курганскую областную Думу. По словам Ширяева, среди кандидатов есть несколько человек, обладающих реальными шансами на победу. «Особое внимание уделяется врип мэра Антону Науменко, который является безусловным фаворитом выборов. На мой взгляд, именно он станет мэром,» — добавил политолог.
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