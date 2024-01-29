29 января 2024

В ХМАО выставят на торги имущество геологоразведочной компании-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа имущества компании «Горизонт» из ХМАО поможет погасить долг по зарплате работникам фирмы Фото:

В ХМАО продадут имущество банкротной геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска, которая задолжала своим сотрудникам сотни миллионов рублей. Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев на заседании коллегии надзорного ведомства в Ханты-Мансийске сообщил, что стоимость активов предприятия в несколько раз превышает сумму долга.

«Имущество для реализации у „Горизонта“ есть: активов у предприятия в четыре раза больше, чем долгов. Люди должны получить, что заработали. Необходимо поставить конкретные сроки и погасить задолженность перед работниками», — подчеркнул Зайцев.

Он отметил, что имущество компании оценивается в 563 млн рублей, а задолженность по оплате труда — порядка 100 млн руб. Зайцев поручил прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину доложить о решении вопроса через полгода.

Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам геологоразведочной компании «Горизонт». Нарушение выявила трудовая инспекция, СК завел уголовное дело на руководство фирмы.

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В ХМАО продадут имущество банкротной геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска, которая задолжала своим сотрудникам сотни миллионов рублей. Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев на заседании коллегии надзорного ведомства в Ханты-Мансийске сообщил, что стоимость активов предприятия в несколько раз превышает сумму долга. «Имущество для реализации у „Горизонта“ есть: активов у предприятия в четыре раза больше, чем долгов. Люди должны получить, что заработали. Необходимо поставить конкретные сроки и погасить задолженность перед работниками», — подчеркнул Зайцев. Он отметил, что имущество компании оценивается в 563 млн рублей, а задолженность по оплате труда — порядка 100 млн руб. Зайцев поручил прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину доложить о решении вопроса через полгода. Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам геологоразведочной компании «Горизонт». Нарушение выявила трудовая инспекция, СК завел уголовное дело на руководство фирмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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