В ремонтируемых школах Шадринска дополнительно благоустроят дворы

В Шадринске (Курганская область) идет активный капитальный ремонт школьных зданий, а также планируется благоустройство прилегающих дворов. Там собираются заменить ограждения и асфальтовое покрытие. Об этом сообщает пресс-служба города Шадринск.
Глава города Антон Мокан лично следит за ходом реновации и проводит выездные совещания. «Еженедельно мы проводим выездные рабочие совещания на объектах. Из восьми зданий шесть опасений не вызывают. Работы идут в графике. Уже во многих помещениях и рекреациях идет чистовая отделка», — рассказал Мокан. Искать новых подрядчиков собираются для школ №10 и №20.
Инициативы по благоустройству и ремонту в Шадринске продолжаются в рамках программы развития городской инфраструктуры. Ранее в городе были установлены новые линии электроснабжения на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.
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