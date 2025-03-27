27 марта 2025

В ремонтируемых школах Шадринска дополнительно благоустроят дворы

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Собираются заменить ограждения и асфальтовое покрытие
Собираются заменить ограждения и асфальтовое покрытие Фото:

В Шадринске (Курганская область) идет активный капитальный ремонт школьных зданий, а также планируется благоустройство прилегающих дворов. Там собираются заменить ограждения и асфальтовое покрытие. Об этом сообщает пресс-служба города Шадринск.

Глава города Антон Мокан лично следит за ходом реновации и проводит выездные совещания. «Еженедельно мы проводим выездные рабочие совещания на объектах. Из восьми зданий шесть опасений не вызывают. Работы идут в графике. Уже во многих помещениях и рекреациях идет чистовая отделка», — рассказал Мокан. Искать новых подрядчиков собираются для школ №10 и №20. 

Инициативы по благоустройству и ремонту в Шадринске продолжаются в рамках программы развития городской инфраструктуры. Ранее в городе были установлены новые линии электроснабжения на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.

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В Шадринске (Курганская область) идет активный капитальный ремонт школьных зданий, а также планируется благоустройство прилегающих дворов. Там собираются заменить ограждения и асфальтовое покрытие. Об этом сообщает пресс-служба города Шадринск. Глава города Антон Мокан лично следит за ходом реновации и проводит выездные совещания. «Еженедельно мы проводим выездные рабочие совещания на объектах. Из восьми зданий шесть опасений не вызывают. Работы идут в графике. Уже во многих помещениях и рекреациях идет чистовая отделка», — рассказал Мокан. Искать новых подрядчиков собираются для школ №10 и №20.  Инициативы по благоустройству и ремонту в Шадринске продолжаются в рамках программы развития городской инфраструктуры. Ранее в городе были установлены новые линии электроснабжения на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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