28 марта 2025

В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в ЯНАО достигнут до 20 метров в секунду
Порывы ветра в ЯНАО достигнут до 20 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 30 марта будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. в Тазовском, север Надымского и север Пуровского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.

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В ЯНАО 30 марта будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО. «Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. в Тазовском, север Надымского и север Пуровского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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