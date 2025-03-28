В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

В ЯНАО 30 марта будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. в Тазовском, север Надымского и север Пуровского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-18 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Ранее URA.RU писало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Ограничения вступили в силу с 8:00 29 марта.
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