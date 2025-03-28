В Казахстанских водохранилищах, откуда идет вода в Курган, много пустого места

Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, откуда вода поступает в реку Тобол в Курганской области, заполнены на 58-77%. Из этих водохранилищ вода идет в Курганскую область. Об этом сообщает Казгидромет.
«Фактический объем 29 марта в Верхне-Тобольском водохранилище 625,6 млн кубов при максимальной 816,6 млн кубов. В Каратомарском фактический 340,5 млн кубов при максимальном 586 млн кубов. Свободная емкость в Каратомарском 42%», — говорится в сводке Казгидромета на официальном сайте. Уточняется, что сейчас сброс с Каратомарского водохранилища составляет 3 куба в секунду, что в 1100 раз меньше, чем в 2024 году.
Отмечается, что пик половодья в Костанайской области пройден спокойно. «Пиковые уровни половодья в реках области уже пройдены. В настоящее время наблюдается постепенное повышение уровня воды в нижнем течении рек за счет добегания воды из верховьях», — сообщил изданию «Наша газета» директор костанайского филиала «Казгидромета» Адиль Ахметов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области не ожидается критического уровня воды в реках. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реке Тобол не превысит 500 сантиметров. В селе Звериноголовское максимальный уровень воды ожидается на уровне 700 сантиметров, а в городе Кургане — 500 сантиметров. Неблагоприятных явлений не предвидится, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму.
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