«Тяжелый труд и школьная реформа»: как жили дети и подростки в Кургане в годы войны

В Кургане и других населенных пунктах региона в суровые годы Великой Отечественной войны продолжали работать школы и детские сады. После прибытия и распределения эвакуированных, в образовательных организациях не хватало мест и педагогов — не было парт, стульев, учебных материалов. Школы стали больше внимания уделять военной подготовке учеников, выращиванию овощей, заготовлению дров. И в этот период в Кургане провели реформу образования — школы разделили на мужские и женские. Как выживали дети и к чему привело разделение — в материале URA.RU.
Школ стало меньше
Осенью 1941 года количество учебных заведений в СССР уменьшилось, расходы на образование значительно сократились. Закрылись и некоторые школы в Курганской области. Другим пришлось отдать свои здания, переехать в менее приспособленные помещения. Однако закон о всеобщем обязательном обучении требовалось выполнять. Несмотря ни на что нужно было «своевременно определить детей в возрасте от 8 до 15 лет в школы и обеспечить аккуратное посещение учебных занятий детьми на протяжении всего учебного года».
В 1941 году оставшиеся курганские школы и детсады пополнились детьми из числа эвакуированного населения. К обучению детей призывали и родители, отцы в своих фронтовых письмах.
«Мы, школьники 13-14 лет чувствовали ответственность перед матерями, младшими братьями и сестрами. В доме я оказался старшим из мужчин, потому и рано повзрослел. Отрочество наше оказалось горьким, голодным и тяжелым. Как бы ни было трудно, надо было учиться. Мой отец в письмах с фронта, постоянно просил меня не бросать учебу и учиться как следует. Навсегда остались в памяти воспоминания о дорогих моему сердцу учителях», — вспоминал уроженец города Далматово Виктор Синицын.
Школьные занятия срывались
Занятия в школах были под угрозой из-за плохого освещения. Так же критически не хватало дров.
«Здание освещено только на 50%, нижний этаж совсем не освещен, — писала в гороно в 1942 году директор школы № 11. — Я вынуждена ломать режим, перемены между уроками доведены до 5 минут, перерыв между сменами до 15 минут. Это ненормально. Уроки второй смены последние, проходят уже в полумраке. Можно в такой обстановке ожидать проявление хулиганства и несчастные случаи. Прошу Вашего содействия».
Но, судя по документам, проблема с освещением в этой школе не решалась, рассказывает Комитет по управлению архивами. В 1944 году из-за отсутствия света было сорвано в первом полугодии 243 урока.
Похожей была ситуация в неполной средней школе № 10. Руководство школы писало в Курганское гороно:
«Из-за отсутствия керосина и свечей занятия в школе срываются. Керосина и свечей в школе нет. Включение света задерживается из-за отсутствия лампочек»; «школа не имеет электролампочек, керосина и свечей. …Из-за отсутствия света занятия срываются».
Перерывы в классных занятиях делали из-за сильных морозов. Уроки парой проводили в не отопленных классах, школьникам разрешали сидеть в верхней одежде. Некоторые дети школу не могли посещать из-за нехватки теплой одежды, особенно валенок.
Детский труд
«Школа испытывала острый недостаток в дровах, керосине, бумаге, школьных принадлежностях. Зимой мы замерзали в классах, сидели в пальто и шапках, чернила застывали. Продукты и хлеб продавались только по карточкам. Чтобы отоварить карточки на 300-400 граммов хлеба, надо было выстоять много часов на морозе, очередь занимали с вечера. Промтоварные магазины были пусты, мы испытывали острую нужду в одежде, у многих не в чем было ходить в школу. Из-за плохого питания у учеников частыми были обмороки, в таком же положении были и наши учителя. Наши родители работали от зари и до зари без выходных и отпусков. Десятиклассники со школьной скамьи уходили на фронт, похоронки все шли и шли. В 1942 году директор и педсовет приняли своевременное и верное решение — заготовку дров для школы организовать силами учащихся. Под руководством классных руководителей были созданы трудовые отряды, которые были объединены в единый „батальон“, директор овощесовхоза М.И. Иванов выделил гужевой транспорт. Тем, у кого было совсем плохо с обувью, выдали брезентовые ботинки на деревянной подошве.
Я тоже был участником этого трудового рейда и видел с каким упорством школьники работали. Питание было очень скудным – печеная картошка на костре, немного хлеба и чай без сахара. Ночью спали у костров вповалку. Было трудно, но все понимали, что дрова – это жизнь школы зимой», — говорится в рассказе Виктора Синицына.
В Кургане пришкольные огороды в годы войны тоже были значимы. В архиве сохранились документы, что в августе 1943 года школы просили гороно выделить соль для заготовки овощей, так как огурцы, посаженные учащимися, выросли и «если соли не будет, то школа будет вынуждена огурцы продавать, оставлять их без засолки нельзя, они будут портиться». Наблюдение за пришкольными участками входило в обязанности городского отдела народного образования.
«Состояние картошки хорошее, прополота, огурцы, помидоры, капуста чистые, выполоты. Просо взошло, но растет плохо, давит трава – поляк. Хуже всходы моркови», — так приходилось отчитываться школьным директорам тех времен.
Реформа школ
С 1 сентября 1943 года в школах Кургана ввели раздельное обучение мальчиков и девочек на основании постановления Совнаркома СССР. Одной из причин реформы было возвращение к традициям дореволюционной школы, когда мальчики и девочки обучались раздельно. Также говорилось о необходимости укрепления дисциплины в учебных заведениях, учитывая психологические особенности поведения разнополых детей и подростков, находившихся в рамках разных коллективов.
В итоге в Кургане были сформированы женские школы, получившие номера 24 и 27, и 10 и 12 школы для мальчиков. В других населенных пунктах, где школ было мало, дети продолжали совместное обучение.
Однако в регионе столкнулись с проблемой дефицита учителей. В Постановлении Совнаркома указывалось на необходимость того, чтобы в мужских учебных заведениях директорами и преподавателями работали мужчины, а в женских — женщины. По данным на 1 декабря 1943 года только по 1–4 классам не было охвачено обучением более шести тысяч детей. Из –за нехватки педагогов в отдельных классах школ не преподавались такие предметы, как: математика, физика, история, география. Учителя не получали никакой методической помощи и фактически были предоставлены сами себе. Поэтому в мужских школах часто преподавали педагоги — женщины, а в женских — мужчины. Школьная реформа была прекращена лишь в 1954 году, когда было возвращено совместное обучение.
Вернуть педагогов в школы
Совет Народных Комиссаров РСФСР обязал Курганский облисполком обеспечить до 15 января 1944 года вовлечение в школу всех детей, подлежащих обучению и принять меры к недопущению отсева учащихся из школ. Всех учителей, работающих не по специальности возвратить на работу в школы. Помимо этого, было приказано обеспечить изготовление до следующего учебного года одной тысячи ученических парт, пятисот классных досок, столько же ученических столов и одну тысячу стульев. Обеспечить преподавание в школах всех предметов, предусмотренных учебным планом. Изготовить на предприятиях местного подчинения для детей школьного возраста — трех тысяч пар валеной обуви, пятьсот полушубков, трех тысяч пар теплых чулок и носков.
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