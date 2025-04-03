03 апреля 2025

Девять лет обещаний: жители самого крупного района Кургана напомнили мэрии о снесенной стеле

В Кургане девять лет не могут восстановить снесенную военную стелу
© Служба новостей «URA.RU»
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Стела была установлена в Заозерном
Стела была установлена в Заозерном Фото:

Жители Заозерного района Кургана напомнили администрации о своем обещании восстановить стелу «Слава народу — герою», демонтированную в 2016 году. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В этом году исполняется 80 лет Великой Победе. Также наш город получил звание „Города трудовой доблести“. Администрация заявила о планах по установке новой стелы, посвященной этому событию. Но было бы неплохо сначала восстановить разрушенное. Тем более что обещание о восстановлении этой стелы представители мэрии давали уже почти два года назад. Юбилейная дата — хороший повод выполнить обещание и вернуть стелу в Заозерный», — говорится в telegram-канале «Зазик».

В сообщении отмечается, что в марте 2023 года администрация Кургана приглашала жителей принять участие в опросе по выбору места для новой стелы «Слава народу — герою». Курганцы проголосовали за вариант: «Это должна быть стела, в точности повторяющая ту, которая ранее размещалась вдоль улицы Мостостроителей». Однако после опроса администрация города так и не сообщила о дальнейших действиях.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начнется процесс согласования и установки стелы «Город трудовой доблести». Проект включает несколько этапов, направленных на вовлечение жителей и качественное исполнение. 

Стела была снесена в 2016 году. Сейчас на ее месте жилой дом
Стела была снесена в 2016 году. Сейчас на ее месте жилой дом
Фото:

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Жители Заозерного района Кургана напомнили администрации о своем обещании восстановить стелу «Слава народу — герою», демонтированную в 2016 году. Об этом сообщается в социальных сетях. «В этом году исполняется 80 лет Великой Победе. Также наш город получил звание „Города трудовой доблести“. Администрация заявила о планах по установке новой стелы, посвященной этому событию. Но было бы неплохо сначала восстановить разрушенное. Тем более что обещание о восстановлении этой стелы представители мэрии давали уже почти два года назад. Юбилейная дата — хороший повод выполнить обещание и вернуть стелу в Заозерный», — говорится в telegram-канале «Зазик». В сообщении отмечается, что в марте 2023 года администрация Кургана приглашала жителей принять участие в опросе по выбору места для новой стелы «Слава народу — герою». Курганцы проголосовали за вариант: «Это должна быть стела, в точности повторяющая ту, которая ранее размещалась вдоль улицы Мостостроителей». Однако после опроса администрация города так и не сообщила о дальнейших действиях. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начнется процесс согласования и установки стелы «Город трудовой доблести». Проект включает несколько этапов, направленных на вовлечение жителей и качественное исполнение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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