Тюменская область возглавила антирейтинг продаж просроченной молочки

Тюменская область стала рекордсменом среди регионов России по продажам просроченной молочной продукции. За год здесь выявили почти шесть миллионов нарушений связанных с этим, сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки «Честный знак».
«В 2024 году зафиксировано почти 5,9 млн таких нарушений, что почти в 4 раза больше, чем в 2023 году. На втором месте находится Краснодарский край — в этом регионе нарушения сократились на 59% и составили более 3,2 млн случаев. Тройку лидеров замыкает Амурская область — там зафиксировано более 2,8 млн нарушений, что на 37% меньше, чем годом ранее», — приводит слова оператора «Честного знака» «РБК Тюмень».
При этом в ЦРПТ связывают рост нарушений с более тщательным контролем. В первом квартале 2025 года Тюмень опустилась в топе выявленных нарушений на 33 место. Здесь зафиксировали 9,1 тысячу нарушений в продаже просроченной молочки, что все же на на 41% больше чем в прошлом 2024 году.
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