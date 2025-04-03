03 апреля 2025

Тюменская область возглавила антирейтинг продаж просроченной молочки

В Тюменской области выявили почти 6 миллионов просроченной молочной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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За год в Тюмени выявили в четыре раза больше просроченной молочной продукции
За год в Тюмени выявили в четыре раза больше просроченной молочной продукции Фото:

Тюменская область стала рекордсменом среди регионов России по продажам просроченной молочной продукции. За год здесь выявили почти шесть миллионов нарушений связанных с этим, сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки «Честный знак».

«В 2024 году зафиксировано почти 5,9 млн таких нарушений, что почти в 4 раза больше, чем в 2023 году. На втором месте находится Краснодарский край — в этом регионе нарушения сократились на 59% и составили более 3,2 млн случаев. Тройку лидеров замыкает Амурская область — там зафиксировано более 2,8 млн нарушений, что на 37% меньше, чем годом ранее», — приводит слова оператора «Честного знака» «РБК Тюмень».

При этом в ЦРПТ связывают рост нарушений с более тщательным контролем. В первом квартале 2025 года Тюмень опустилась в топе выявленных нарушений на 33 место. Здесь зафиксировали 9,1 тысячу нарушений в продаже просроченной молочки, что все же на на 41% больше чем в прошлом 2024 году.

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Тюменская область стала рекордсменом среди регионов России по продажам просроченной молочной продукции. За год здесь выявили почти шесть миллионов нарушений связанных с этим, сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки «Честный знак». «В 2024 году зафиксировано почти 5,9 млн таких нарушений, что почти в 4 раза больше, чем в 2023 году. На втором месте находится Краснодарский край — в этом регионе нарушения сократились на 59% и составили более 3,2 млн случаев. Тройку лидеров замыкает Амурская область — там зафиксировано более 2,8 млн нарушений, что на 37% меньше, чем годом ранее», — приводит слова оператора «Честного знака» «РБК Тюмень». При этом в ЦРПТ связывают рост нарушений с более тщательным контролем. В первом квартале 2025 года Тюмень опустилась в топе выявленных нарушений на 33 место. Здесь зафиксировали 9,1 тысячу нарушений в продаже просроченной молочки, что все же на на 41% больше чем в прошлом 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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