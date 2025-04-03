Кандидат в мэры Кургана Герасименко завершил собеседование с комиссией

Конкурсная комиссия начала проводить индивидуальные собеседования с кандидатами на место главы Кургана. Известно, что свердловский политик Владимир Герасименко завершил прохождение этапа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. О прохождении сообщил и сам Герасименко.
«Прошел собеседование. Результаты пришлют в письменном виде. В комиссии сказали, что все, что я предлагаю, уже работает в Курганской области. Якобы уже пять лет составляют прогноз потребности экономики в рабочих кадрах, хотя на уровне страны это только-только введено», — рассказал URA.RU Герасименко.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. Финальный этап должен состояться 9 апреля, когда депутаты городской думы должны выбрать нового мэра из числа допущенных к голосованию по итогам индивидуальных собеседований. За пост мэра продолжат бороться врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал.
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