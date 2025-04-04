Так не надо делать: как работать замглавы в Курганской области и не попасть под статью

В Курганской области муниципальные чиновники лишаются постов из-за нарушений в работе. Выявляла их правительственная комиссия. Что происходит в администрациях, и как избежать претензий руководства и ревизоров — читайте в материале URA.RU.
Первая отставка
Все началось с продолжительной критики властей Шадринска от губернатора Вадима Шумкова. Глава региона с начала января отмечал, что в городе большие проблемы с уборкой снега и мусора. После массовых замечаний ситуация не менялась. Контролировала уборку замглавы Шадринска — глава комитета строительства и архитектуры Елена Мезенцева. А исполнителем работ было муниципальное предприятие «Спецавтотранс».
«После того, как ничего не поменялось, в дело пришлось вмешаться правительственной комиссии. Выяснилось, что акты приема-передачи работы стабильно подписывались, но реально работы выполнены не были. На замечания, почему замглавы не могла сходить пару кварталов и проверить очистку улиц лично, был ответ, мол знаю Колю много лет, хороший парень», — обсуждают инсайдеры.
Они также уточняют, что Мезенцева — очень опытный чиновник. Работу, казалось бы знает, но что-то пошло не так. С ее объяснений, претензии она высылала подрядчику в мессенджере, на что тот отвечал грубо, мол, отстаньте, все сделано. Эти же аргументы и переписку бывшая чиновница показывала правительственной комиссии. «Работа с подрядчиком — это не переписка в запрещенных в России соцсетях, и даже не обмен фотографиями (на которых якобы все очищено), это работа с личным участием и проверками. А если есть претензии, то они оформляются юристами в виде документов. Только эти документы потом спасут от замечаний ревизоров и даже уголовной ответственности. За каждый бюджетный рубль чиновник отвечает головой», — убеждены источники.
Позже мэр Шадринска Антон Мокан навел порядок в городе. Для этого власти активизировались сами и подключили управляющие компании. Создали для этого спецчаты, где оперативно решали текущие вопросы и проблемы.
28 марта Мезенцева написала заявление на отставку. Некоторые источники связывали это с усталостью от большой работы, большинство ссылалось на возможные проблемы с законом. Но это уже другая история...
Другие отставки
Другие отставки произошли в администрации Юргамышского округа. Там чиновников поснимали с должностей тоже после критики и проверки правительственной комиссии. Губернатор Шумков приезжал в округ и тогда всплыло, что чиновники недобросовестно контролировали ремонт дорог и учреждений. «Замечания были в точности такие же, как в Шадринске. Тоже подрядчик — сват, брат, давний друг, мол, знаю давно и доверяю. А ответственность несет только этот конкретный служащий. Никто не примет во внимание дружбу, если всплывет халатность или недостача», — делятся инсайдеры.
В итоге в Юргамыше от занимаемых должностей были освобождены: замруководителя отдела по строительству ЖКХ Татьяна Демина, завхоз Кислянской СОШ. Дисциплинарные взыскания получили: директор местной школы, руководители различных отделов, в том числе северного, южного, центрального территориальных округов. Кроме того, в селе Кислянское руководитель филиала ДК трудоустроила своего супруга, не имеющего необходимое образование. Проверки в округе продолжаются.
Правительственная комиссия
У руководства Курганской области для проверок создано специальное подразделение — правительственная комиссия. Ее состав меняется. Как пояснили журналисту в пресс-службе правительства, в состав комиссии входят заместители губернатора, руководители региональных департаментов. Персоналии нужно уточнять по каждому конкретному выезду. «Например, в Шадринск выезжали замы Анатолий Воробьев, Иван Ситников и тогда еще заместитель Константин Малышев. В Юргамышском округе было больше участников», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Журналист также пыталась получить комментарий от бывшего заместителя мэра Шадринска Мезенцевой. Однако в открытых данных не удалось найти ее телефон.
Основная причина, по которой эта комиссия вообще появилась, стало желание бороться с безалаберными и халатными чиновниками. Сейчас работа с проблемными чиновниками продолжается. У комиссии запланированы новые выезды по курганским округам. Таким образом, региональные власти хотят показать чиновникам, что за бездействие тоже есть ответственность.
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