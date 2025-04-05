Петербургский суд оштрафовал пилота и владельца самолета за опасную авиапрогулку

Кронштадтский суд Петербурга назначил штрафы пилоту владельцу легкомоторного самолета за незаконную коммерческую эксплуатацию воздушного судна. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд квалифицировал действия фигурантов как единое длящееся преступление и назначил наказание: Валерию Калашникову — штраф в размере 200 000 рублей; Дмитрию Румянцеву — штраф в размере 300 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых компенсации потерпевшим за материальный и моральный вред на общую сумму 280 000 рублей.
Калашников и Румянцев, зная о неисправности самолета РА-28, осуществляли коммерческие перевозки пассажиров. С апреля по август 2022 года они провели серию полетов с аэродрома «Бычье поле», в результате одного из которых произошел инцидент. На третьей минуте полета, двигатель самолета внезапно отключился, что вынудило пилота выполнить экстренную посадку. В результате нештатной ситуации один из пассажиров получил травмы в виде ушибов и ссадин.
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