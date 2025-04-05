В Тюмени пройдет прощание с членом КПРФ, который погиб на СВО

В Тюмени простятся с членом КПРФ и участником специальной военной операции на Украине Ильей Пальяновым. Как сообщает официальный telegtam-канал КПРФ, прощание пройдет 8 апреля.
«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в ходе специальной военной операции настоящего коммуниста, верного боевого товарища и просто хорошего человека Ильи Леонидовича Пальянова. Он пал смертью храбрых в борьбе с нарождающимся неонацизмом, защищая интересы Отечества и жизни мирных граждан. Прощание состоится 8 апреля», — указано в сообщении.
Илья Пальянов вступил в ряды КПРФ в 2018 году, на СВО ушел в 2024. В Тюмени у Ильи Пальянова остались жена и сын.
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