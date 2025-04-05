05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Тюмени пройдет прощание с членом КПРФ, который погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину похоронят в Тюмени 8 апреля
Мужчину похоронят в Тюмени 8 апреля Фото:

В Тюмени простятся с членом КПРФ и участником специальной военной операции на Украине Ильей Пальяновым. Как сообщает официальный telegtam-канал КПРФ, прощание пройдет 8 апреля.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в ходе специальной военной операции настоящего коммуниста, верного боевого товарища и просто хорошего человека Ильи Леонидовича Пальянова. Он пал смертью храбрых в борьбе с нарождающимся неонацизмом, защищая интересы Отечества и жизни мирных граждан. Прощание состоится 8 апреля», — указано в сообщении.

Илья Пальянов вступил в ряды КПРФ в 2018 году, на СВО ушел в 2024. В Тюмени у Ильи Пальянова остались жена и сын.

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В Тюмени простятся с членом КПРФ и участником специальной военной операции на Украине Ильей Пальяновым. Как сообщает официальный telegtam-канал КПРФ, прощание пройдет 8 апреля. «С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в ходе специальной военной операции настоящего коммуниста, верного боевого товарища и просто хорошего человека Ильи Леонидовича Пальянова. Он пал смертью храбрых в борьбе с нарождающимся неонацизмом, защищая интересы Отечества и жизни мирных граждан. Прощание состоится 8 апреля», — указано в сообщении. Илья Пальянов вступил в ряды КПРФ в 2018 году, на СВО ушел в 2024. В Тюмени у Ильи Пальянова остались жена и сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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