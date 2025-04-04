В Кургане временно без воды остались детсад, магазин и несколько домов

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Временно отключили воду из-за аварии
Временно отключили воду из-за аварии Фото:

Из-за аварии на водопроводе в Кургане на улице Криволапова без воды остались детский сад «Ромашка», магазин торговой сети и несколько домов. Об этом вечером 4 апреля рассказали представители «Водного союза».

«В связи с аварией на улице Криволапова, 67 без ХВС: детсад №121, ул. Криволапова, 54, 61, 67. Также без ХВС ул. Пушкина, 16, 18, 20, ул. Луговая,19, 20, „Метрополис“, 21», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Специалисты «Водного союза» работают над устранением аварии на сетях. Задействована необходимая техника, отметили в организации.

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Из-за аварии на водопроводе в Кургане на улице Криволапова без воды остались детский сад «Ромашка», магазин торговой сети и несколько домов. Об этом вечером 4 апреля рассказали представители «Водного союза». «В связи с аварией на улице Криволапова, 67 без ХВС: детсад №121, ул. Криволапова, 54, 61, 67. Также без ХВС ул. Пушкина, 16, 18, 20, ул. Луговая,19, 20, „Метрополис“, 21», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Специалисты «Водного союза» работают над устранением аварии на сетях. Задействована необходимая техника, отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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