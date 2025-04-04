Крупнейшая торговая сеть Кургана, которой приписывали связь с экс-губернатором, заявила об убытках

Курганская торговая компания «Метрополис» отчиталась об убытках свыше 200 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в документации. Ранее торговую сеть связывали с семьей бывшего губернатора области Олега Богомолова.
«Чистый убыток ООО „Метрополис“ за 2024 год составил 200 508 000 рублей», — сообщается в документации, опубликованной в сервисах СБИС и СПАРК. При этом, выручка компании выросла на миллиард рублей и достигла суммы — 26 971 696 000 рублей. Для сравнения, собственные доходы бюджета Кургана составляют всего лишь около 3 млрд рублей.
Заявленные убытки на фоне роста выручки могут косвенно говорить об инвестициях торговой сети в развитие бизнеса. Также расходы могут быть связаны с ростом зарплат сотрудников.
Владельцами «Метрополиса» являются братья Славины — Василий и Вадим, а также Павел Паздерин и Константин Соколов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Метрополис» по теме публикации. Ответ ожидается.
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