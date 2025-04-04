04 апреля 2025

Крупнейшая торговая сеть Кургана, которой приписывали связь с экс-губернатором, заявила об убытках

В Кургане торговая сеть заявила об убытках в 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая компания отчиталась по итогам года
Торговая компания отчиталась по итогам года Фото:

Курганская торговая компания «Метрополис» отчиталась об убытках свыше 200 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в документации. Ранее торговую сеть связывали с семьей бывшего губернатора области Олега Богомолова.

«Чистый убыток ООО „Метрополис“ за 2024 год составил 200 508 000 рублей», — сообщается в документации, опубликованной в сервисах СБИС и СПАРК. При этом, выручка компании выросла на миллиард рублей и достигла суммы — 26 971 696 000 рублей. Для сравнения, собственные доходы бюджета Кургана составляют всего лишь около 3 млрд рублей.

Заявленные убытки на фоне роста выручки могут косвенно говорить об инвестициях торговой сети в развитие бизнеса. Также расходы могут быть связаны с ростом зарплат сотрудников.

Владельцами «Метрополиса» являются братья Славины — Василий и Вадим, а также Павел Паздерин и Константин Соколов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Метрополис» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Курганская торговая компания «Метрополис» отчиталась об убытках свыше 200 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в документации. Ранее торговую сеть связывали с семьей бывшего губернатора области Олега Богомолова. «Чистый убыток ООО „Метрополис“ за 2024 год составил 200 508 000 рублей», — сообщается в документации, опубликованной в сервисах СБИС и СПАРК. При этом, выручка компании выросла на миллиард рублей и достигла суммы — 26 971 696 000 рублей. Для сравнения, собственные доходы бюджета Кургана составляют всего лишь около 3 млрд рублей. Заявленные убытки на фоне роста выручки могут косвенно говорить об инвестициях торговой сети в развитие бизнеса. Также расходы могут быть связаны с ростом зарплат сотрудников. Владельцами «Метрополиса» являются братья Славины — Василий и Вадим, а также Павел Паздерин и Константин Соколов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Метрополис» по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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