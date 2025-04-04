В Шадринске побывала правительственная комиссия, которая выявила ряд проблем в благоустройстве города. Среди них — ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, уборка мусора и другие. Об этом в правительственных пабликах сообщил врио заместителя губернатора Курганской области Иван Ситников.
«Определенные управляющие компании абсолютно не реагируют на замечания и предписания. Главе Шадринска было указано усилить работу в этой части. В ходе визита также было установлено, что не производятся работы по ямочному ремонту. Абсолютно не ведется работа в части наведения порядка на коммерческих объектах. Это фасады, крыльца, мусор вокруг прилегающей территории», — указал Ситников.
По его словам, глава Шадринска также лично проверит укладку плитки и запуск фонтана на набережной, где побывала комиссия. А к нарушителям, которые даже после проверок не устраняют дефекты и недоработки, будут приняты меры воздействия.
Предыдущий визит правительственной комиссии в Шадринск состоялся на прошлой неделе. Некоторые объекты, которые были сданы в 2024 году, оказались ненадлежащего качества. Часть подрядчиков приступила к исправлению недочетов, чтобы к следующему приезду комиссии привести город в порядок.
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