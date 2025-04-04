04 апреля 2025

Мусор, ямы на дорогах и непослушные управкомпании: что увидела правительственная комиссия в Шадринске

Правительственная комиссия высказала нарекания к благоустройству Шадринска
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия попросила главу Шадринска уделить особое внимание качеству работ по благоустройству
Комиссия попросила главу Шадринска уделить особое внимание качеству работ по благоустройству Фото:

В Шадринске побывала правительственная комиссия, которая выявила ряд проблем в благоустройстве города. Среди них — ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, уборка мусора и другие. Об этом в правительственных пабликах сообщил врио заместителя губернатора Курганской области Иван Ситников.

«Определенные управляющие компании абсолютно не реагируют на замечания и предписания. Главе Шадринска было указано усилить работу в этой части. В ходе визита также было установлено, что не производятся работы по ямочному ремонту. Абсолютно не ведется работа в части наведения порядка на коммерческих объектах. Это фасады, крыльца, мусор вокруг прилегающей территории», — указал Ситников.

По его словам, глава Шадринска также лично проверит укладку плитки и запуск фонтана на набережной, где побывала комиссия. А к нарушителям, которые даже после проверок не устраняют дефекты и недоработки, будут приняты меры воздействия.

Предыдущий визит правительственной комиссии в Шадринск состоялся на прошлой неделе. Некоторые объекты, которые были сданы в 2024 году, оказались ненадлежащего качества. Часть подрядчиков приступила к исправлению недочетов, чтобы к следующему приезду комиссии привести город в порядок.

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В Шадринске побывала правительственная комиссия, которая выявила ряд проблем в благоустройстве города. Среди них — ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, уборка мусора и другие. Об этом в правительственных пабликах сообщил врио заместителя губернатора Курганской области Иван Ситников. «Определенные управляющие компании абсолютно не реагируют на замечания и предписания. Главе Шадринска было указано усилить работу в этой части. В ходе визита также было установлено, что не производятся работы по ямочному ремонту. Абсолютно не ведется работа в части наведения порядка на коммерческих объектах. Это фасады, крыльца, мусор вокруг прилегающей территории», — указал Ситников. По его словам, глава Шадринска также лично проверит укладку плитки и запуск фонтана на набережной, где побывала комиссия. А к нарушителям, которые даже после проверок не устраняют дефекты и недоработки, будут приняты меры воздействия. Предыдущий визит правительственной комиссии в Шадринск состоялся на прошлой неделе. Некоторые объекты, которые были сданы в 2024 году, оказались ненадлежащего качества. Часть подрядчиков приступила к исправлению недочетов, чтобы к следующему приезду комиссии привести город в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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