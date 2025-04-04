Врип мэра Кургана Антон Науменко вышел на субботник вместе с другими чиновниками города. Руководители очистили от прошлогодней хвои и листвы газонную часть в ЦПКиО. Об этом сообщает администрация Кургана.
«Ежедневно в городе проходят общегородские субботники. К генеральной уборке присоединилась и команда администрации города Кургана. В рамках субботника руководители очистили от прошлогодней хвои и листвы газонную часть, а также покрасили лавочки и обновили краску на памятнике Победы», — говорится в telegram-канале «Город Курган».
Ранее URA.RU сообщало, что врип главы Кургана Антон Науменко проехал на автобусе вместе с горожанами, чтобы оценить качество работы общественного транспорта. Он пообщался с пассажирами и экипажем, спрашивая о расписании, вечерних маршрутах, системе оплаты, условиях работы и жалобах. Оценка касалась 96-го маршрута.
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