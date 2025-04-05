В селе Аксарка Приуральского района 5 апреля прошло празднование Дня оленевода. Праздник здесь считается одним из самых ярких и самобытных на Ямале. О событии поделились власти Лабытнанги в соцсети.
«Сегодня село Аксарка стало центром притяжения для всех, кто ценит культуру и традиции Севера. Здесь проходит один из самых ярких праздников региона — День оленевода!», — сообщила мэрия города семи лиственниц в telegram-канале.
Гостей праздника ждали традиционные гонки оленьих упряжек, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, перетягивание каната и семейный этнобиатлон. Также проходили мастер-классы, игровые программы и интерактивы.
Праздник должен был состояться 30 марта, но погода внесла свои коррективы. Площадкой праздника стала набережная реки Оби. В этом году для гостей было установлено 25 тематических чумов.
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