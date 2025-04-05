05 апреля 2025
04 апреля 2025

В ЯНАО прошел самый самобытный День оленевода. Фото

В ямальском селе Аксарка прошло празднование Дня оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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Не обошелся праздник и без гонок на оленьих упряжках
Не обошелся праздник и без гонок на оленьих упряжках Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

В селе Аксарка Приуральского района 5 апреля прошло празднование Дня оленевода. Праздник здесь считается одним из самых ярких и самобытных на Ямале. О событии поделились власти Лабытнанги в соцсети.

«Сегодня село Аксарка стало центром притяжения для всех, кто ценит культуру и традиции Севера. Здесь проходит один из самых ярких праздников региона — День оленевода!», — сообщила мэрия города семи лиственниц в telegram-канале.

Гостей праздника ждали традиционные гонки оленьих упряжек, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, перетягивание каната и семейный этнобиатлон. Также проходили мастер-классы, игровые программы и интерактивы.

Праздник должен был состояться 30 марта, но погода внесла свои коррективы. Площадкой праздника стала набережная реки Оби. В этом году для гостей было установлено 25 тематических чумов.

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В селе Аксарка Приуральского района 5 апреля прошло празднование Дня оленевода. Праздник здесь считается одним из самых ярких и самобытных на Ямале. О событии поделились власти Лабытнанги в соцсети. «Сегодня село Аксарка стало центром притяжения для всех, кто ценит культуру и традиции Севера. Здесь проходит один из самых ярких праздников региона — День оленевода!», — сообщила мэрия города семи лиственниц в telegram-канале. Гостей праздника ждали традиционные гонки оленьих упряжек, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, перетягивание каната и семейный этнобиатлон. Также проходили мастер-классы, игровые программы и интерактивы. Праздник должен был состояться 30 марта, но погода внесла свои коррективы. Площадкой праздника стала набережная реки Оби. В этом году для гостей было установлено 25 тематических чумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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