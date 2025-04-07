Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков подал документы на участие в праймериз «Единой России» по округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский районы). По данным источников URA.RU, такое решение может негативно сказаться на результатах партии, поскольку ранее Ильтяков шел по более крупному Заозерному округу, где у него была высокая поддержка. При этом сам депутат и пресс-служба партии уверены, что справятся с новым вызовом.
«Я прописан в Частоозерье, территория которого входит в округ №16. В то время, когда шел по Заозерному округу №5 — был прописан там. Это один из немаловажных критериев. Ну и потом, ведь везде существует ротация кадров. Трудностей не боимся, мы не теряем контакт с нашими людьми в Заозерном. Не вижу ничего плохого в этой ситуации. Это новый вызов для меня», — сообщил URA.RU Ильтяков. Отмечается, что он представлял городской округ Заозерный в думе с 2015 года.
Источники URA.RU при этом отмечают, что в Заозерном округе «Единая Россия» традиционно набирала высокий процент голосов во многом за счет Ильтякова, который активно работал с населением, благоустраивал территорию и реализовывал соцпроекты. «В Заозерном округе он обеспечивал ЕР сильный результат на фоне проседающей поддержки по Кургану. Новый округ меньше по численности, а это значит — ниже потенциал общего партийного результата. Впрочем, у Ильтякова здесь бизнес, дом и давние связи с жителями, которые могут обеспечить ему победу», — отмечают инсайдеры.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме замсекретаря реготделения партии Родиону Вяткину. «Все меняется. Если бояться перемен — не будет развития. Риск есть всегда, тем более на выборах. Будем продолжать работать. Заозерный сегодня стремительно развивается благодаря поддержке Губернатора и Правительства области», — отметил Вяткин в разговоре с журналистом.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Ильтяков в 2021 году задекларировал доход в 1,66 млрд рублей. Тогда он стал единственным депутатом-миллиардером Курганской области. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит избрать 34 депутата.
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