07 апреля 2025

В Тюмени накажут «черных лесорубов»

В Тюменской области выявили 10 фактов незаконной вырубки леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от незаконных рубок превышает 2,2 миллиона рублей
Ущерб от незаконных рубок превышает 2,2 миллиона рублей Фото:

В Тюмени «черным лесорубам» грозят штрафы до трех миллионов рублей за незаконную вырубку леса на нескольких участках. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

«На территории региона выявлено 10 случаев незаконной рубки. Общий ущерб превышает 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рубку проводили на нескольких участках в разных лесничествах. Общий объем незаконно заготовленной древесины превышает 206 кубометров. Все материалы переданы в полицию.

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В Тюмени «черным лесорубам» грозят штрафы до трех миллионов рублей за незаконную вырубку леса на нескольких участках. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса. «На территории региона выявлено 10 случаев незаконной рубки. Общий ущерб превышает 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что рубку проводили на нескольких участках в разных лесничествах. Общий объем незаконно заготовленной древесины превышает 206 кубометров. Все материалы переданы в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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