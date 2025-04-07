В Тюмени накажут «черных лесорубов»

Ущерб от незаконных рубок превышает 2,2 миллиона рублей
В Тюмени «черным лесорубам» грозят штрафы до трех миллионов рублей за незаконную вырубку леса на нескольких участках. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.
«На территории региона выявлено 10 случаев незаконной рубки. Общий ущерб превышает 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рубку проводили на нескольких участках в разных лесничествах. Общий объем незаконно заготовленной древесины превышает 206 кубометров. Все материалы переданы в полицию.
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