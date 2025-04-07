Курганский пироман, который заживо сжег рабочих в вагончике, заключен под стражу

В Катайском районном суде (Курганская область) 2 апреля пироману, который заживо сжег рабочих в вагончике, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Катайского районного суда Курганской области.
«Судья избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление судьи вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — пишет ведомство. По статье 105 части 2 УК РФ пироману грозит от шести до 15 лет тюрьмы.
Ранее URA.RU сообщало, что этим пироманом оказался 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления. Злоумышленник признал свою вину.
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