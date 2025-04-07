07 апреля 2025

Курганский пироман, который заживо сжег рабочих в вагончике, заключен под стражу

Курганского пиромана заключили под стражу на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиромана заключили под стражу на два месяца
Пиромана заключили под стражу на два месяца Фото:

В Катайском районном суде (Курганская область) 2 апреля пироману, который заживо сжег рабочих в вагончике, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Катайского районного суда Курганской области.

«Судья избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление судьи вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — пишет ведомство. По статье 105 части 2 УК РФ пироману грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU сообщало, что этим пироманом оказался 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления. Злоумышленник признал свою вину.

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В Катайском районном суде (Курганская область) 2 апреля пироману, который заживо сжег рабочих в вагончике, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Катайского районного суда Курганской области. «Судья избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление судьи вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — пишет ведомство. По статье 105 части 2 УК РФ пироману грозит от шести до 15 лет тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало, что этим пироманом оказался 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления. Злоумышленник признал свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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