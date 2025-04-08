После серии скандальных арестов бывших высокопоставленных чиновников курганских администраций власти организуют обучение. Муниципальных служащих собирают вместе и на примере уголовных преследований бывших коллег разбирают — как не надо делать. Об этом URA.RU рассказали близкие к правительству источники.
«После арестов бывших чиновников правительство разбирает эти уголовные преследования с действующими сотрудниками администраций. Объясняют на примерах, как не надо делать. Казалось бы, очевидные вещи, но их необходимо проговаривать снова и снова», — говорят инсайдеры. Они объясняют, что при подписании актов выполненных работ необходимо проверить сроки, объемы и качество выполненных работ. Сделать это необходимо лично. Чиновник является распорядителем бюджетных денег и для государства, и для надзорных органов. Именно он, ставя свою подпись на документе, несет уголовную ответственность.
«Кроме того, любые договоренности вне закона могут выплыть через два, три и пять лет. Кто-то может проговориться, например, в веселой компании. И это может стать известно проверяющим. Цепочка потянется и всплывут все факты. Примерно так сейчас происходит по делу бывшего главы Половинского округа Армэна Хачатуряна», — говорят источники.
Они акцентируют, что Хачатурян стал четвертым по делу о якобы мошенничестве с землей. Ранее были задержаны бывший сотрудник Варгашинской администрации Евгений Казаков, глава КФХ Атом Симонян, пекарь Вардан Саргисян. Они получали федеральные субсидии на обработку земель, которую якобы не делали. Силовики разбираются в нюансах дела, и не исключено, что задержания продолжатся.
Отдельным антипримером работы служит дело бывшего замглавы Шадринска Елены Мезенцевой. Там нарекания в работе касались подписанных актов выполненных работ. После серии жалоб на качество очистки города от снега правительственная комиссия выяснила, что подрядчик получал деньги за работы, которых не было. Причем речь шла про сам город. И проверить — вывезли снег, посыпали ли реагенты и как подмели — можно было лично, выйдя из администрации и немного прогулявшись. «Если не использовать подход, мол, знаю подрядчика лично и верила на слово, то можно избежать многих неприятностей с законом», — резюмируют инсайдеры.
Ранее еще одним примером для разбора стало дело бывшего замглавы Кетовского округа Николая Бабкина. По версии следствия, Бабкин получил взятку в 600 тысяч рублей от бизнесменов за содействие в получении земельного участка под торговлю в Кургане. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО.
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