СУ СК по Курганской области возбудило уголовное дело из-за подростков, которые избили сверстника

В Кургане 8 апреля текущего года в ходе мониторинга СМИ были обнаружены сообщения о том, что в Варгашинской школе №1 группа подростков избивает и унижает своего сверстника. Также они записывали происходящее на видео. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.
«Согласно публикации, педагогический состав и правоохранительные органы бездействуют. По данному факту Варгашинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»д» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). Кроме того, следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)», — пишет ведомство. Кроме того, будет проведена оценка бездействия сотрудников образовательного учреждения и профилактических органов при выполнении их служебных обязанностей.
Также служба прокуратуры Курганской области сообщает, что проведет проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних в школах. «В сети Интернет распространяется информация о нарушении прав учащегося со стороны сверстников при прохождении обучения в Варгашинской средней школе № 1. В этой связи прокурору Варгашинского района поручено организовать проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — предупреждает ведомство.
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