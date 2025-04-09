Как волки из «Игры престолов»: кто из зверей вымер в Курганской области

На территории Курганской области в разные периоды обитали животные, которые впоследствии вымерли. URA.RU на фоне новостей про воскрешение волков, как в сериале «Игра престолов», узнало о вымерших в Курганской области животных. К ним относятся мамонты, шерстистые носороги, сибирские эласмотерии (вид носорогов), пещерные львы. В краеведческое музее есть небольшая коллекция останков животных ледникового периода, рассказала URA.RU специалист отдела природы краеведческого музея Людмила Тарунина.
«У нас в музее есть небольшая коллекция ископаемых останков животных ледникового периода, обитавших на территории Курганской области, по которой мы проводим экскурсии. Рассказываем посетителям общую информацию о мамонтах, шерстистых носорогах, сибирском эласмотерии, дикой лошади, древних бизонах и пещерных львах. В нашей коллекции есть останки бизона, древней лошади и других животных», — отметила Тарунина.
По данным из открытых источников, на территории области обитали большерогие олени (мегалоцерос). Останки вымершего животного были найдены на территории Юргамышского округа и в окрестностях Кургана. Также в регионе находили останки палеогеновых змей, кусочки панциря черепах, которым может быть 45 млн лет. Находки были сделаны в реке Миасс. Часто дайверы находят останки древних акул и костистых рыб.
Что касается «воскрешения» вымерших животных, Людмила Тарунина отметила, что животные ледникового периода жили в те времена, когда в Европе, Азии и Северной Америке господствовала тундростепь. «Это комплекс флоры и фауны, характерный для ледникового периода, и исчезнувший вместе с его окончанием. Образование тундростепи способствовало формированию животных мамонтовой фауны. С потеплением климата эти животные не смогли приспособиться к новым условиям и постепенно вымерли. Соответственно, чтобы животных того периода воссоздать, нужны и те же самые условия, в которых они когда-то жили, пища соответствующего размера и качества, которой они когда-то питались, климатические условия и т.п. По каждому виду животных шансы на воскрешение надо рассматривать отдельно. У кого-то остались ближайшие родственники со времён ледникового периода, у кого-то нет», — отмечает специалист.
Курганский биолог в беседе с корреспондентом URA.RU порадовался за успехи американских ученых, которые «воскресили» вымерший более 12 тысяч лет назад вид волков (dire wolves). Однако он считает, что на этом следовало бы остановиться. «Воскрешать других вымерших животных не стоит», — отметил он.
Ранее URA.RU описало особенности ужасного волка, которого воскресили американцы. Вид вымер более 12 тысяч лет назад. Эти животные были известны не только среди палеонтологов, но и у фанатов сериала «Игра престолов». На данный момент ученым удалось оживить трех особей данного вида.
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