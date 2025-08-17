На территории РФ уничтожено около 50 БПЛА ВСУ

В ночь с 16 на 17 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены в восьми регионах страны, включая Белгородскую, Нижегородскую и Воронежскую области.
«В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении Минобороны РФ. Представители ведомства в своем telegram-канале отметили, что БПЛА сбиты в восьми регионах.
Средствами ПВО сбиты 16 БПЛА над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Нижегородской области, 9 – над территорией Воронежской области, 3 – над территорией Брянской области. По одному беспилотнику ликвидировано над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Ранее губернатор Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников.
