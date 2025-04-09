09 апреля 2025

Тюменцев ожидают затяжные дожди. Скрин

Дождь в Тюмени будет идти 10, 11 и 12 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени три дня подряд будет идти дождь
В Тюмени три дня подряд будет идти дождь Фото:

Дождливая погода в Тюмени продлится несколько дней подряд: 10, 11 и 12 апреля осадки в городе не прекратятся. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.

«Следующие 24 часа. В период с 18:00 10 апреля до 1:00 11 апреля смешанный дождь. Температура воздуха составит от 9 до 10 градусов», — сообщает сервис Ventusky.

11 апреля осадки возобновятся. Ближе к вечеру в городе снова начнется дождь, который продлится до полудня 12 апреля.

В Тюмень пришли затяжные дожди
В Тюмень пришли затяжные дожди
Фото:

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Дождливая погода в Тюмени продлится несколько дней подряд: 10, 11 и 12 апреля осадки в городе не прекратятся. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky. «Следующие 24 часа. В период с 18:00 10 апреля до 1:00 11 апреля смешанный дождь. Температура воздуха составит от 9 до 10 градусов», — сообщает сервис Ventusky. 11 апреля осадки возобновятся. Ближе к вечеру в городе снова начнется дождь, который продлится до полудня 12 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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