В Тюмени три дня подряд будет идти дождь
Дождливая погода в Тюмени продлится несколько дней подряд: 10, 11 и 12 апреля осадки в городе не прекратятся. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.
«Следующие 24 часа. В период с 18:00 10 апреля до 1:00 11 апреля смешанный дождь. Температура воздуха составит от 9 до 10 градусов», — сообщает сервис Ventusky.
11 апреля осадки возобновятся. Ближе к вечеру в городе снова начнется дождь, который продлится до полудня 12 апреля.
В Тюмень пришли затяжные дожди
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