В Петуховском округе (Курганская область) 7 апреля был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт водопроводов. В связи с этим будут кратковременные отключения воды для проведения работа по переключению со старой сети на новую. Об этом сообщает в своем telegram-канал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.
«Ориентировочный срок службы новых сетей — не менее 50 лет. Общая протяженность объекта около 6 км. Запланированные сроки реконструкции — с апреля по сентябрь текущего года», — пишет глава округа.
Список участков капитального ремонта:
1. От ул. Линейная, 1 до ул. Пролетарская, 116
2. От жилого дома на ул. Железнодорожная, 36а до здания на ул. К. Маркса, 57
3. От жилого дома на ул. Коминтерна, 15 до жилого дома на ул. Восточная, 70
4. От водонапорной башни на ул. Октябрьская, 1А до распределительной камеры на ул. Линейная, 1
5. От водонапорной башни на ул. Октябрьская, 1А до жилого дома на ул. Пролетарская, 114, по улице Заводской до здания на ул. Пролетарская, 2Б.
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