В преддверии 12 апреля в Тюменском районе восстанавливают улицу в честь великого космонавта

В Тюменском районе специалисты восстанавливают улицу в честь Юрия Гагарина в преддверии Дня космонавтики. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Всего на территории района 11 улиц и переулков носят имя великого космонавта. Они расположены в восьми поселениях. Реконструируемый объект находится в поселке Андреевском», — поделились подробностями в Тюменском районе.
Общая протяженность объекта реконструкции составляет порядка 400 метров. На данный момент специалисты уплотняют щебеночное основание с помощью катков.
Ранее власти Тюмени рассказали, какие дороги планируют построить в 2025 году. Всего в планах специалистов организовать четыре новых транспортных объекта.
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