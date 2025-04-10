10 апреля 2025

В преддверии 12 апреля в Тюменском районе восстанавливают улицу в честь великого космонавта

В Тюменской области реконструируют улицу в честь Юрия Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
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Протяженность объекта превышает 400 метров
Протяженность объекта превышает 400 метров Фото:

В Тюменском районе специалисты восстанавливают улицу в честь Юрия Гагарина в преддверии Дня космонавтики. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Всего на территории района 11 улиц и переулков носят имя великого космонавта. Они расположены в восьми поселениях. Реконструируемый объект находится в поселке Андреевском», — поделились подробностями в Тюменском районе.

Общая протяженность объекта реконструкции составляет порядка 400 метров. На данный момент специалисты уплотняют щебеночное основание с помощью катков.

Ранее власти Тюмени рассказали, какие дороги планируют построить в 2025 году. Всего в планах специалистов организовать четыре новых транспортных объекта.

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В Тюменском районе специалисты восстанавливают улицу в честь Юрия Гагарина в преддверии Дня космонавтики. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба муниципалитета. «Всего на территории района 11 улиц и переулков носят имя великого космонавта. Они расположены в восьми поселениях. Реконструируемый объект находится в поселке Андреевском», — поделились подробностями в Тюменском районе. Общая протяженность объекта реконструкции составляет порядка 400 метров. На данный момент специалисты уплотняют щебеночное основание с помощью катков. Ранее власти Тюмени рассказали, какие дороги планируют построить в 2025 году. Всего в планах специалистов организовать четыре новых транспортных объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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