10 апреля 2025

Власти рассказали, какие дороги построят в Тюмени в 2025 году

В 2025 году в Тюмени построят 7,78 километров новых дорог
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году построят 7,78 километров новых дорог
В 2025 году построят 7,78 километров новых дорог Фото:

В Тюмени запланировано строительство четырех новых дорог, общей протяженностью более семи километров. Об этом URA.RU на брифинге для СМИ рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.

«В 2025 году выполнение строительно-монтажных работ (далее — СМР) по строительству объектов дорожной инфраструктуры будет выполняться по 4 объектам. Их общая протяженность составит 7,78 км», — рассказал глава ведомства.

В областной столице в текущем году продолжат строительство автомобильной дороги в жилом районе Велижанский протяженностью 3,89 километра. Запланирована организация дороги в планировочном районе «Комаровский». В этом году здесь построят 2,94 километра.

Новую дорогу планируют проложить в деревне Казарово общей протяженностью 450 метров. Аналогичный транспортный объект возведут в поселке Березняки.

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В Тюмени запланировано строительство четырех новых дорог, общей протяженностью более семи километров. Об этом URA.RU на брифинге для СМИ рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин. «В 2025 году выполнение строительно-монтажных работ (далее — СМР) по строительству объектов дорожной инфраструктуры будет выполняться по 4 объектам. Их общая протяженность составит 7,78 км», — рассказал глава ведомства. В областной столице в текущем году продолжат строительство автомобильной дороги в жилом районе Велижанский протяженностью 3,89 километра. Запланирована организация дороги в планировочном районе «Комаровский». В этом году здесь построят 2,94 километра. Новую дорогу планируют проложить в деревне Казарово общей протяженностью 450 метров. Аналогичный транспортный объект возведут в поселке Березняки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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