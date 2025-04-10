Власти рассказали, какие дороги построят в Тюмени в 2025 году

В Тюмени запланировано строительство четырех новых дорог, общей протяженностью более семи километров. Об этом URA.RU на брифинге для СМИ рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.
«В 2025 году выполнение строительно-монтажных работ (далее — СМР) по строительству объектов дорожной инфраструктуры будет выполняться по 4 объектам. Их общая протяженность составит 7,78 км», — рассказал глава ведомства.
В областной столице в текущем году продолжат строительство автомобильной дороги в жилом районе Велижанский протяженностью 3,89 километра. Запланирована организация дороги в планировочном районе «Комаровский». В этом году здесь построят 2,94 километра.
Новую дорогу планируют проложить в деревне Казарово общей протяженностью 450 метров. Аналогичный транспортный объект возведут в поселке Березняки.
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