В ЯНАО экстренно эвакуировали учащихся начальной школы

Детей экстренно эвакуировали
В Надымской школе № 1 произошло задымление. Учащихся экстренно эвакуировали, сообщает telegram-канал «Мой Надым».
«Сегодня, около часа дня, в кабинете начальной школы произошло задымление потолочного светильника, всех учащихся оперативно эвакуировали. На место прибыли пожарные, которые провели осмотр и подтвердили, что угрозы жизни и здоровью нет», — спишет источник.
По данным канала, дети вернулись на занятия. Неисправный светильник заменили.
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