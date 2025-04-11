В ЯНАО экстренно эвакуировали учащихся начальной школы

В Надыме эвакуировали учеников школы № 1 из-за задымления
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей экстренно эвакуировали
Детей экстренно эвакуировали Фото:

В Надымской школе № 1 произошло задымление. Учащихся экстренно эвакуировали, сообщает telegram-канал «Мой Надым».

«Сегодня, около часа дня, в кабинете начальной школы произошло задымление потолочного светильника, всех учащихся оперативно эвакуировали. На место прибыли пожарные, которые провели осмотр и подтвердили, что угрозы жизни и здоровью нет», — спишет источник.

По данным канала, дети вернулись на занятия. Неисправный светильник заменили.

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В Надымской школе № 1 произошло задымление. Учащихся экстренно эвакуировали, сообщает telegram-канал «Мой Надым». «Сегодня, около часа дня, в кабинете начальной школы произошло задымление потолочного светильника, всех учащихся оперативно эвакуировали. На место прибыли пожарные, которые провели осмотр и подтвердили, что угрозы жизни и здоровью нет», — спишет источник. По данным канала, дети вернулись на занятия. Неисправный светильник заменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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