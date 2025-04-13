В Тюменской области потушили два ландшафтных пожара

Общая площадь двух пожаров превысила 20 тысяч квадратных метров
В Тюмени за сутки с 13 по 14 апреля возникло два ландшафтных пожара, их общая площадь составила больше 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
«За истекшие сутки произошло два ландшафтных пожара. Общая площадь — больше двух гектаров. Оба пожара ликвидированы», приводит данные МЧС издание «Тюменская область сегодня».
Как сообщалось ранее, с 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. А 5 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.
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