13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Тюменской области потушили два ландшафтных пожара

Два природных пожара потушили в Тюменской области за 24 часа с 13 по 14 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь двух пожаров превысила 20 тысяч квадратных метров
Общая площадь двух пожаров превысила 20 тысяч квадратных метров Фото:

В Тюмени за сутки с 13 по 14 апреля возникло два ландшафтных пожара, их общая площадь составила больше 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«За истекшие сутки произошло два ландшафтных пожара. Общая площадь — больше двух гектаров. Оба пожара ликвидированы», приводит данные МЧС издание «Тюменская область сегодня».

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. А 5 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.

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В Тюмени за сутки с 13 по 14 апреля возникло два ландшафтных пожара, их общая площадь составила больше 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. «За истекшие сутки произошло два ландшафтных пожара. Общая площадь — больше двух гектаров. Оба пожара ликвидированы», приводит данные МЧС издание «Тюменская область сегодня». Как сообщалось ранее, с 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. А 5 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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