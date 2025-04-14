Футболист Булыкин вспомнил, как в нулевые курганская звезда Лоськов перегрыз провода в его BMW. Видео

Булыкин вспомнил об истории с испорченной иномаркой уроженцем Кургана Лоськовым
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Дмитрий Лоськов в нулевые в шутку перегрыз провода в BMW одноклубника
Дмитрий Лоськов в нулевые в шутку перегрыз провода в BMW одноклубника Фото:

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил смешную историю, как курганская звезда Дмитрий Лоськов перегрыз провода в его BMW. Об этом он рассказал в эфире спортивного телеканала. 

«Кто-то мне провода перегрыз в BMW. Конечно, это Лоськов Димка был. У меня была хорошая BMW. Однажды так хорошо погуляли. Были внешние элементы у меня, которые Лоськов испортил мне», — вспомнил веселую историю Булыкин в эфире программы «Человек из футбола» на телеканале МАТЧ Премьер.

Ведущий уточнил у Булыкина, каким образом Лоськов перегрыз провода в машине: кусачками или зубами. Гость студии в ответ лишь посмеялся и сказал: «не будем об этом». Также экс-игрок добавил, что тогда ничего не мог сказать из-за испорченного авто, поскольку всегда были с Лоськовым в хороших отношениях. Тогда игроки «Локо» часто прикалывались друг над другом. 

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Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил смешную историю, как курганская звезда Дмитрий Лоськов перегрыз провода в его BMW. Об этом он рассказал в эфире спортивного телеканала.  «Кто-то мне провода перегрыз в BMW. Конечно, это Лоськов Димка был. У меня была хорошая BMW. Однажды так хорошо погуляли. Были внешние элементы у меня, которые Лоськов испортил мне», — вспомнил веселую историю Булыкин в эфире программы «Человек из футбола» на телеканале МАТЧ Премьер. Ведущий уточнил у Булыкина, каким образом Лоськов перегрыз провода в машине: кусачками или зубами. Гость студии в ответ лишь посмеялся и сказал: «не будем об этом». Также экс-игрок добавил, что тогда ничего не мог сказать из-за испорченного авто, поскольку всегда были с Лоськовым в хороших отношениях. Тогда игроки «Локо» часто прикалывались друг над другом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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