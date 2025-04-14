Спецтехника МЧС работает в пригороде Кургана, чтобы обезопасить людей от пожаров. Видео

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Инженерная машина разграждения МЧС помогает обезопасить населенные пункты от природных пожаров
Инженерная машина разграждения МЧС помогает обезопасить населенные пункты от природных пожаров Фото:

В пригороде Кургана специалисты Уральского учебно-спасательного центра МЧС России проводят опашку населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

«С 11 апреля экипажем инженерной машины разграждения выполнены работы по устройству минерализованных полос в микрорайонах Левашово, Зайково, Черемухово города Кургана. Сегодня проходят работы в курганских микрорайонах Нижняя Утятка и Старокомогоровка. Всего с начала периода проведено устройство минерализованных полос протяженностью 12,75 километров», — уточнили в ведомстве.

Робота спецтехники МЧС будет продолжена у других населенных пунктов. Минерализованные полосы эффективно препятствуют распространению огня на населенные пункты в случае природного (ландшафтного) пожара.

Ранее URA.RU писало, что инженерная машина разграждения из Челябинской области прибыла в Курган для проведения опашки микрорайонов 11 апреля и сразу приступила к работе. Также была доставлена авиационная техника МЧС России, включая самолет-амфибию и вертолет, организовано десантное подразделение и патрульные группы для мониторинга и предотвращения пожаров. О том, как садоводства в Кетовском округе принимают меры для пожарной безопасности — репортаж URA.RU.

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В пригороде Кургана специалисты Уральского учебно-спасательного центра МЧС России проводят опашку населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. «С 11 апреля экипажем инженерной машины разграждения выполнены работы по устройству минерализованных полос в микрорайонах Левашово, Зайково, Черемухово города Кургана. Сегодня проходят работы в курганских микрорайонах Нижняя Утятка и Старокомогоровка. Всего с начала периода проведено устройство минерализованных полос протяженностью 12,75 километров», — уточнили в ведомстве. Робота спецтехники МЧС будет продолжена у других населенных пунктов. Минерализованные полосы эффективно препятствуют распространению огня на населенные пункты в случае природного (ландшафтного) пожара. Ранее URA.RU писало, что инженерная машина разграждения из Челябинской области прибыла в Курган для проведения опашки микрорайонов 11 апреля и сразу приступила к работе. Также была доставлена авиационная техника МЧС России, включая самолет-амфибию и вертолет, организовано десантное подразделение и патрульные группы для мониторинга и предотвращения пожаров. О том, как садоводства в Кетовском округе принимают меры для пожарной безопасности — репортаж URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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