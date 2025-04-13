В середине марта российские военные освободили Суджу на курском направлении, граничащую с украинской Сумской областью. После того, ВСУ начали сдвигаться в сторону Сумы. Через некоторое время ВС РФ начали наступление на этот украинский регион. URA.RU рассказывает, что происходит на этом фронтовом направлении в настоящий момент.
Героическое, но рискованное освобождение Суджи стало предпосылкой к смещению фронта
Город Суджа и близлежащие от него территории являлись основными, где проходили боевые столкновения между российскими и украинскими силами в Курской области. Именно через Суджу проходили украинские бойцы, когда начали свое вторжение в российский регион со стороны Сумской области.
Окончательно сам город и ближайшие от него территории были освобождены военными РФ после того, как группа бойцов провела рискованную операцию по проникновению в украинский тыл через незадействованный газопровод. Уже 12 марта российские силы достигли здания городской администрации в центральной части Суджи, а уже 13 марта Министерство обороны России сообщило о полном освобождении города. В этот же момент российские войска начали продвижение в направлении города Сумы. К 16 марта в районе Суджи и ее окрестностях оставались лишь небольшие очаги сопротивления украинской армии. Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов также подтверждал продвижение ВС РФ.
Украина в панике начала эвакуироваться
На фоне продвижения российских сил в сторону города Сумы, украинские власти в ночь на 21 марта приняли решение о срочной эвакуации жителей поселка Краснополье в Сумской области. Об этом сообщало украинское издание «Общественное». Краснополье располагается примерно в 40 километрах от Сумы.
Также ВСУ писали об уничтожении критической инфраструктуры в населенном пункте Рясное под Сумами на Украине. С таким утверждением выступало Оперативное командование ВСУ «Север».
Ожидание русских и создание демилитаризованной зоны
После того, как ВСУ объявили об эвакуации, представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что сами горожане отказываются уходить и, наоборот, ожидают прихода российских военных с надеждой.
Тем временем в регионе продолжались тяжелые бои, особенно в районе Басовки, где российские силы пытаются перерезать коммуникации ВСУ и ослабить их позиции. В контексте наступления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов также предложил создать буферную зону безопасности от Сумской области до Приднестровья для защиты российских границ.
В тот же период российские войска по поручению президента Владимира Путина начали формировать демилитаризованную зону в приграничье. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские подразделения перешли границу и вышли на территорию Сумской области, где продолжают уничтожать резервы ВСУ и расширять зоны безопасности.
«На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь...»
Ситуация в Сумской области со временем становилась все более напряженной для ВСУ. Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, российские подразделения продвинулись максимально близко к Сумам. В ответ украинское командование приняло решение перебросить в регион дополнительные резервы для усиления обороны.
«На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь... Да, россияне уже в Сумской области», — заявила Безуглая. Она также раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского, который допустил продвижение ВС РФ.
Неожиданный визит Зеленского на фронт или этой фейк?
Украинский лидер Владимир Зеленский в начале апреля совершил неожиданный визит в приграничные с Россией Черниговскую и Сумскую области, назвав этот район стратегически важным и поблагодарив военнослужащих ВСУ за защиту территории. В своем видеообращении на въезде в Сумы он подчеркнул особое значение присутствия украинских военных на передовой и выразил им признательность.
Однако бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что Зеленский не смог добраться до конечной точки маршрута на границе с Белгородской областью, поскольку российские войска контролируют ситуацию в регионе и наносят удары по ключевым военным объектам в Сумах. Крапивник также высказал мнение, что подобные визиты украинского президента являются постановочными мероприятиями с использованием компьютерной графики, а самого Зеленского российская сторона пока не уничтожает, так как его действия ослабляют обороноспособность Украины.
Освобождение территорий и уничтожение украинских объектов
На днях российские войска установили контроль над селом Басовка вблизи города Сумы, сообщили в Минобороны РФ. Одновременно с этим был уничтожен основной украинский объект по производству боеприпасов — заводы «Звезда» и «Импульс» в городе Шостка Сумской области, которые ранее неоднократно подвергались ударам. Как заявил офицер ВСУ Антон Сербин, эти предприятия были важнейшими центрами по выпуску взрывчатых веществ на Украине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что российское наступление на Сумскую и Харьковскую области «фактически уже началось». Далее стало известно об освобождении Журавки.
В Сумах сообщали о взрывах
На фоне этих событий в самом городе Сумы прозвучали взрывы, о которых сообщили местные издания и очевидцы. В регионе и других областях Украины была объявлена воздушная тревога: сирены прозвучали в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Позже в Сумах снова зафиксировали новые взрывы, звуки которых были слышны и в других районах области.
Стратегическое значение Сумской области
После того, как российские подразделения, включая чеченский отряд «Ахмат», взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, эксперты начали говорить о возможном российском наступлении в этом регионе. По мнению командира донбасского ополчения с позывным «Оцелот», основная цель такого наступления — создание буферной зоны шириной 20-30 км, чтобы украинская артиллерия не могла обстреливать территорию Курской области. При этом о присоединении самой Сумщины, по его словам, речи не идет.
Кроме того, «Оцелот» считает, что наступление вглубь Сумской области маловероятно из-за сложного рельефа местности: многочисленных лесов, болот и крупных рек — притоков Днепра (Ворскла, Десна, Сейм, Сула, Псел), а также значительных высот. Наступление здесь будет иметь три задачи: создание буферной зоны, отвлечение украинских сил от Донбасса и Запорожья и нанесение максимального ущерба боеспособным частям ВСУ.
В свою очередь российские военкоры отмечают, что ситуация в Сумской области обострилась для Украины после действий украинских сил в Курской области. Кроме того, через главный город Сумской области проходит трасса, которая соединяет его с Суджей в Курской области.
Город на границе
Город Сумы, расположенный на северо-востоке Украины, является административным центром Сумской области и имеет важное стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Область непосредственно граничит с российскими регионами — Курской, Белгородской и Брянской областями, протяженность общей границы составляет около 560 км. Это делает Сумы ключевым приграничным городом, через который проходят важные транспортные и коммуникационные пути.
В военном и транспортном отношении город играет центральную роль в регионе. Сумы находятся всего в 30 км от российской границы (Курская область), на пересечении автодорог, ведущих в Киев (370 км), Харьков (180 км), Полтаву, Чернигов, а также российские города Курск и Белгород. Через город пролегают национальные магистрали Н-07 (Киев — Сумы) и Н-12 (Сумы — Полтава), а также несколько региональных трасс. Железнодорожное сообщение связывает Сумы с Киевом, Харьковом и другими крупными городами Украины и России.
Сумы являются крупным промышленным и инфраструктурным центром области. Здесь находятся значимые предприятия: завод «Сумыхимпром», Сумское машиностроительное НПО, заводы «Насосэнергомаш», «Центролит», «ВНИИкомпрессормаш». Через территорию города проходят магистральные газопроводы международного значения («Уренгой — Помары — Ужгород», «Курск — Сумы — Киев» и другие), что дополнительно усиливает его стратегическое значение.
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