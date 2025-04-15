Мэрия Кургана опубликовала список ответственных структур и организаций для реагирования на чрезвычайные ситуации в городе. Эта информация была получена в рамках программы администрации по защите населения при возможных ЧС, опубликованном на их сайте.
«Программа защиты населения Кургана в случае чрезвычайных ситуаций призвана обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории города Кургана при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — сообщается в документе мэрии. Она включает меры по профилактике ЧС, обучению населения и совершенствованию системы экстренного оповещения.
За программу защиты населения и территорий Кургана от чрезвычайных ситуаций отвечают ключевые руководители. Александр Плеханов, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», курирует обучение населения, профилактику и тушение пожаров. Денис Давыдов, директор департамента развития городского хозяйства, и Сергей Герштанский, директор МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям», занимаются мероприятиями по предупреждению пожаров. Игорь Зворыгин, директор департамента финансов и имущества, отвечает за финансирование. Анна Бунина, директор департамента экономического развития организует горячее питание для эвакуированных и спасателей. Мария Верходанова, директор МБУ «КурганЛес», обеспечивает создание и обновление противопожарных минерализованных полос и закупку топлива для техники.
Дополнительно, в рамках этой программы предусмотрено создание резерва материальных ресурсов, обеспечение безопасности на водных объектах и организация горячего питания в случае необходимости. Мероприятия направлены на предупреждение и ликвидацию последствий возможных паводков, пожаров и других потенциальных угроз для жителей города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».