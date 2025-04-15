Мэрия Кургана определила ответственных, кто спасет население от ЧС. Инфографика

В администрации Кургана утвердили программу на случай ЧС
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Мэрия Кургана утвердила ответственных по защите населения от ЧС
Мэрия Кургана утвердила ответственных по защите населения от ЧС Фото:
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Мэрия Кургана опубликовала список ответственных структур и организаций для реагирования на чрезвычайные ситуации в городе. Эта информация была получена в рамках программы администрации по защите населения при возможных ЧС, опубликованном на их сайте. 

«Программа защиты населения Кургана в случае чрезвычайных ситуаций призвана обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории города Кургана при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — сообщается в документе мэрии. Она включает меры по профилактике ЧС, обучению населения и совершенствованию системы экстренного оповещения.

За программу защиты населения и территорий Кургана от чрезвычайных ситуаций отвечают ключевые руководители. Александр Плеханов, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», курирует обучение населения, профилактику и тушение пожаров. Денис Давыдов, директор департамента развития городского хозяйства, и Сергей Герштанский, директор МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям», занимаются мероприятиями по предупреждению пожаров. Игорь Зворыгин, директор департамента финансов и имущества, отвечает за финансирование. Анна Бунина, директор департамента экономического развития организует горячее питание для эвакуированных и спасателей. Мария Верходанова, директор МБУ «КурганЛес», обеспечивает создание и обновление противопожарных минерализованных полос и закупку топлива для техники.

Дополнительно, в рамках этой программы предусмотрено создание резерва материальных ресурсов, обеспечение безопасности на водных объектах и организация горячего питания в случае необходимости. Мероприятия направлены на предупреждение и ликвидацию последствий возможных паводков, пожаров и других потенциальных угроз для жителей города.

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Мэрия Кургана опубликовала список ответственных структур и организаций для реагирования на чрезвычайные ситуации в городе. Эта информация была получена в рамках программы администрации по защите населения при возможных ЧС, опубликованном на их сайте.  «Программа защиты населения Кургана в случае чрезвычайных ситуаций призвана обеспечить необходимый уровень безопасности населения и территории города Кургана при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — сообщается в документе мэрии. Она включает меры по профилактике ЧС, обучению населения и совершенствованию системы экстренного оповещения. За программу защиты населения и территорий Кургана от чрезвычайных ситуаций отвечают ключевые руководители. Александр Плеханов, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», курирует обучение населения, профилактику и тушение пожаров. Денис Давыдов, директор департамента развития городского хозяйства, и Сергей Герштанский, директор МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям», занимаются мероприятиями по предупреждению пожаров. Игорь Зворыгин, директор департамента финансов и имущества, отвечает за финансирование. Анна Бунина, директор департамента экономического развития организует горячее питание для эвакуированных и спасателей. Мария Верходанова, директор МБУ «КурганЛес», обеспечивает создание и обновление противопожарных минерализованных полос и закупку топлива для техники. Дополнительно, в рамках этой программы предусмотрено создание резерва материальных ресурсов, обеспечение безопасности на водных объектах и организация горячего питания в случае необходимости. Мероприятия направлены на предупреждение и ликвидацию последствий возможных паводков, пожаров и других потенциальных угроз для жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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