В Курганской области развивается паломнический туризм: проводятся масштабные праздники при монастырях, различные туры предлагают компании, приезжают гости из других регионов, власти выделяют средства на развитие. Корреспондент URA.RU попробовал пройти путем паломника: проехал два монастыря и две церкви в особенный день — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
Женский монастырь Похвалы Божьей Матери
Дорога через Катайск
Начался путь паломника с женского монастыря Похвалы Божией Матери в селе Боровское Катайского округа. Добраться удалось на автомобиле из Кургана. Проехали около 250 километров. Если по трассе дорога была комфортной, то в Катайске, через который придется проехать на пути к селу, дороги были часто разбиты. «Катайцам и гостям города постоянно приходится выезжать на встречную полосу из-за больших ям, разрушенного асфальта даже в центре города», — отметил корреспондент.
Главные достопримечательности города расположены в центре. Среди них — храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», рядом с ней старинные могильные памятники, памятник катайским пожарным и другое. Выделяется в городе памятник Ленину — он выполнен словно из желтого золота. Из города до монастыря в селе Боровском остается около пяти километров, а проехать можно двумя дорогами: въезд в село с улицы Ленина и въезд по улице Исетской, через кладбище.
Прибытие в обитель и заселение
Утром по приезде к монастырю журналиста встретил пес, живущий при обители. «Он не грозный, но погладить себя не дал. На протянутую руку показал зубы, меня напугал и сам напугался», — рассказывает корреспондент.
Территория монастыря со стороны входа ограждена кирпичным забором. Слева от территории — трапезная. На входе в обитель — большие деревянные ворота, украшенные узорами, с информацией о правилах посещения монастыря. Например, женщинам не следует заходить в храм с непокрытой головой, в брюках, шортах, коротких юбках, с макияжем губ, а мужчинам положено снимать головной убор, не заходить в шортах, майках. На вешалке при входе в храм можно найти юбки и платки тем, кто не предусмотрел их заранее. За воротами справа располагается карта территории монастыря, с помощью которой можно сразу сориентироваться.
С дороги двое из Кургана сразу пошли в Богородичный сад вместе с монахинями и другими паломниками, после чего всех пригласили в трапезную. Несмотря на то, что питание для паломников здесь не организовано — голодными не оставили. Еда была постной — овощной суп, рис с грибами и чай с вареньем и печеньем.
Кроме того, в монастыре ожидали большую группу паломников из Челябинской области, которые в последствии заняли всю гостиницу. Тем не менее, матушки не отказали корреспонденту в приеме, а выделили на ночь квартиру. «Одна из матушек отметила, что нам даже повезло. Единственное о чем переживали: проблемы с теплом, ведь в квартире давно никто не жил, поэтому надо было прогревать ее. Но все обошлось — мы не замерзли», — делится журналист. Продукты питания покупали в магазинах села, а также можно было доехать на машине до города — недалеко.
В полдень было запланировано Соборование — одно из церковных таинств, которое обычно проводят во время Великого поста. На него корреспондент не попал.
Богородичный сад
Каждый уголок монастыря имеет свои особенности. Впечатлил Богородичный сад, несмотря на то, что он еще не зацвел. Бесконечные трели невидимых птиц, шумный ветер качающий множество деревьев, часовня Святой Троицы, места погребения насельников монастыря, много котов.
«По словам одной насельницы, котов к монастырю подбрасывают люди. У многих матушек здесь живет по три-четыре кота. А у кого-то всего один: он не принимает других пушистиков», — объяснила журналист.
Здесь же, в саду, покоится заступница обители — инокиня Антония. Она приняла мученическую смерть в 1999 году от рук 19-летнего рабочего скита, который, следуя голосам в голове, забил инокиню молотком. До этого события Боровская обитель не имела статуса монастыря. А после, в 2000 году, статус был присвоен. Насельницы любят инокиню и считают, что она после смерти повлияла на решение о присвоении нового статуса обители.
Святой Аркадий Боровской и Свято-Никольский храм
При монастыре хранятся мощи святых Аркадия Боровского (Гаряева) и Николая Чудотворца. По словам одной из насельниц, святой Аркадий Гаряев был священником в Боровском, сильным миссионером и человеком грамотным — педагогом. При жизни он подробнейшим образом описывал жизнь в своих записях.
14 июля 1918 года отец Аркадий венчал две пары в храме села Боровского. Звон колоколов привлек отряд красногвардейцев-мадьяр, которые обвинили священника в контрреволюции. Его вывели в овраг, заставили вырыть могилу и убили шестью штыковыми ударами. Место стало известно как Поповские ямы. Хоронить убитого запретили, положив его в падинник. После ухода красногвардейцев состоялось отпевание и погребение отца Аркадия в склепе Никольского храма.
Место его погребения было неожиданно обнаружено насельниками обители, когда те пытались сделать колодец за храмом. В наши дни там находится часовня в честь святого. О разных уголках территории монастыря рассказывали паломникам на экскурсии.
Село Боровское
В самом селе Боровском есть уникальный объект — памятник героям Великой Отечественной войны. Село показалось похожим на город коротышек из произведений Николая Носова: дома маленькие, а на улицах чаще видишь детей, чем взрослых.
Далматовский Успенский мужской монастырь
В Вербное воскресенье после утренней службы в Боровской обители корреспондент направился в сторону Кургана. Путь лежал через город Далматово, где находится мужской монастырь. Здесь на радость близким заглянули в лавки — продуктовую и иконную. В первой, кроме сыров, молочных продуктов и меда, были готовы не освященные куличи. В храме при монастыре проходила служба — собралось много людей. Кроме того, паломники прибывали еще: экскурсионную группу у ворот обители ждал «удалой стрелец» с микрофоном в ярких красных одеждах.
Напротив ворот, на Успенской площади, расположена необычная передвижная кофейня. Ее особенность: бариста — робот. Он может готовить два напитка одновременно и кофе не ограничивает ассортимент напитков. Здесь можно заказать кофе, горячий шоколад, чай и даже кисель. Нужно выбрать напиток, оплатить, а дальше робот сам разберется. Минусы — кофе не для больших гурманов, а стаканчики не имеют крышек.
Храм Архангела Михаила
Корреспондент URA.RU отправился дальше. Следующим на пути был нарядный храм в селе Житниковское — церковь Архангела Михаила. К тому моменту, когда корреспондент прибыл к храму, утренняя воскресная служба уже прошла. Оставалось помолиться, восхищаться красотой архитектуры и внутреннего убранства. Стоит отметить, что посещение храма необычное: на входе положено надеть бахилы и хорошо почистить обувь. Бахилы оказались у входа. В этой детали, в том числе, проявилось бережное отношение к храму. «Здесь берегут любовь Христа — его церковь. Вот, что подумалось, когда заходили в храм», — отметил корреспондент. Служитель церкви спросил паломников: освященные вербочки у вас есть? Вербочек у журналиста со спутником не оказалось, поэтому их подарили, показывая тем пример добродетели.
Церковь Николая Чудотворца
Затем, объехав озеро Иткуль, корреспондент прибыл к Никольской церкви в небольшом селе. Церковь была закрыта на момент прибытия, но вид здания произвел впечатление.
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