Еще больше клещей станет в Свердловской области

В Свердловской области уже проснулись клещи, число которых в 2025-м будет еще больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
«Ожидается увеличение численности клещей, число пострадавших будет на уровне прошлого года», — сказала Пономарева на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что количество пострадавших зависит от погоды, особенно в майские праздники, когда свердловчане выбираются в лес.
О нашествии клещей на Среднем Урале Роспотребнадзор предупреждал еще в марте. Санврачи напомнили о мерах предосторожности, таких как использование защитной одежды и репеллентов, а также необходимость вакцинации против клещевых инфекций.
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