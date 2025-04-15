15 апреля 2025

Еще больше клещей станет в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе обитают шесть видов клещей
В регионе обитают шесть видов клещей Фото:

В Свердловской области уже проснулись клещи, число которых в 2025-м будет еще больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«Ожидается увеличение численности клещей, число пострадавших будет на уровне прошлого года», — сказала Пономарева на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что количество пострадавших зависит от погоды, особенно в майские праздники, когда свердловчане выбираются в лес.

О нашествии клещей на Среднем Урале Роспотребнадзор предупреждал еще в марте. Санврачи напомнили о мерах предосторожности, таких как использование защитной одежды и репеллентов, а также необходимость вакцинации против клещевых инфекций.

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В Свердловской области уже проснулись клещи, число которых в 2025-м будет еще больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Ожидается увеличение численности клещей, число пострадавших будет на уровне прошлого года», — сказала Пономарева на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что количество пострадавших зависит от погоды, особенно в майские праздники, когда свердловчане выбираются в лес. О нашествии клещей на Среднем Урале Роспотребнадзор предупреждал еще в марте. Санврачи напомнили о мерах предосторожности, таких как использование защитной одежды и репеллентов, а также необходимость вакцинации против клещевых инфекций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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