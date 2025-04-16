В Екатеринбургской школе №23, где родители заявляли о якобы отказе от иностранной музыки на последнем звонке, опровергли информацию. Детям предлагают для вальса выбрать музыку, которая соответствует сценарию и ценностям российской традиционной школы, однако выступить под любимые песни они смогут на выпускном, рассказали URA.RU в руководстве учреждения.
Сейчас в школе готовят программу к последнему звонку, а выпускники предлагают музыку, под которую они хотят танцевать. «Вальс на последнем звонке ассоциируется с музыкой про уход со школьного двора. Такую музыку и предполагает сценарий. <…> Это школа, это определенные традиции. Нужно, чтобы дети прочувствовали, как было у родителей на последнем звонке, которые, кстати, тоже придут на мероприятие. Это ведь не концерт ради концерта — это учеба в школе заканчивается. Мы пропагандируем традиционные и классические устои. Мы патриоты своей страны», — сказали в школе, подчеркнув, что детям никто не запрещает использовать иностранную музыку, а только рекомендуют патриотичную.
В школе отметили, что последний звонок — официальная процедура, а подготовить концертные номера под любимые песни ребята смогут на выпускном вечере. «Если есть потребность проявить творческие таланты: спеть, станцевать, показать сценки, то это можно сделать не в рамках последнего звонка. Можно на выпускном», — добавили в учреждении.
В школе недавно поменяли звонки, что, как пояснили в руководстве, тоже не связано с какими-либо запретами или ограничениями. «Мы звонки в школе меняем раз в три-четыре года. Сейчас как раз наступил тот период, когда они должны быть заменены. В этом году отмечается 80-летие Великой Победы, а в Екатеринбурге и в Академическом районе, в том числе, проходят различные мероприятия. Это же логично, что мы тоже принимаем участие в них. Заменить звонки, используя минусовки музыки, посвященной Дню Победы, — логично», — пояснили в школе.
В городском департаменте образования агентству уточнили, что никаких приказов, касающихся запретов, не издавалось. Утром 16 апреля в СМИ появилась информация, что выпускники 23-й школы хотели танцевать вальс под песню Адель, но им посоветовали заменить музыку на русскую. Последний звонок в уральской столице пройдет 19 мая, а всего выпускаться будут 25 тысяч человек.
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