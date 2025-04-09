Названа дата последнего звонка в школах Екатеринбурга

Последний звонок в школах Екатеринбурга прозвенит 19 мая
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Из школ выпустятся 26 тысяч учеников
Из школ выпустятся 26 тысяч учеников Фото:

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в школах Екатеринбурга прозвенит 19 мая. Всего выпустятся 25 тысяч учеников, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Что касается последних звонков, в этом году они состоятся в заключительный учебный день — 19 мая: для выпускников 9-х классов в 10:00, для 11-х классов — в 13:00», — уточнили там. Торжественное вручение аттестатов запланировано провести 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно.

Власти уже подписали распоряжение об окончании учебного года. Отмечается, что в этом году обучение в девятом классе завершат 18347 школьников, а в одиннадцатом — 6741.

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Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в школах Екатеринбурга прозвенит 19 мая. Всего выпустятся 25 тысяч учеников, сообщили в пресс-службе мэрии. «Что касается последних звонков, в этом году они состоятся в заключительный учебный день — 19 мая: для выпускников 9-х классов в 10:00, для 11-х классов — в 13:00», — уточнили там. Торжественное вручение аттестатов запланировано провести 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно. Власти уже подписали распоряжение об окончании учебного года. Отмечается, что в этом году обучение в девятом классе завершат 18347 школьников, а в одиннадцатом — 6741.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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