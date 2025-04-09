Названа дата последнего звонка в школах Екатеринбурга

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в школах Екатеринбурга прозвенит 19 мая. Всего выпустятся 25 тысяч учеников, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Что касается последних звонков, в этом году они состоятся в заключительный учебный день — 19 мая: для выпускников 9-х классов в 10:00, для 11-х классов — в 13:00», — уточнили там. Торжественное вручение аттестатов запланировано провести 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно.
Власти уже подписали распоряжение об окончании учебного года. Отмечается, что в этом году обучение в девятом классе завершат 18347 школьников, а в одиннадцатом — 6741.
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