Курганская больница выплатит сотруднику компенсацию после незаконного увольнения

Жительница Курганской области заставила одну из межрайонных больниц восстановить ее на работе после увольнения. Также ей выплатят порядка 150 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы.
«Юрисконсульт из села Глядянского выиграла суд у межрайонной больницы после перевода ее на другое место работы. Женщина не согласилась и была уволена. При этом были допущены нарушения закона, из-за чего она заставила восстановить ее на работе и получит компенсацию за вынужденный прогул», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Юрисконсульта из Глядянской районной больницы после реорганизации перевели на новое место работы в межрайонную больницу. Поскольку работодатель не пытался рассмотреть возможность сохранения ее прежнего места работы, женщина отказалась от перевода. После увольнения она пошла в суд. Просила признать увольнение незаконным, восстановить ее в больнице в должности юрисконсульта, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и моральный ущерб.
Представители больницы в суде иск не признали. «Работодатель вправе в одностороннем порядке изменить условия трудового договора в части места работы, оплаты труда, режима времени отдыха, режима рабочего времени, и другие предусмотренные законом условия», — заявляли в медучреждении. В ноябре 2024 года женщина получила уведомление об отсутствии вакансий, которые ей можно было бы предложить на старом месте работы.
В суде женщина доказала, что свободные вакансии на момент увольнения имелись. Учреждение не предложило ей стать истопником, водителем скорой помощи и уборщиком служебных помещений. Это является существенным нарушением порядка увольнения. Суд удовлетворил исковые заявления женщины. Ее увольнение было признано незаконным. Юрисконсульта восстановили в должности со дня увольнения. Ей заплатят около 150 тысяч рублей заработный платы во время вынужденного прогула. Также она получит компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи судебных разбирательств между жителями и медицинскими учреждениями: так, жительница Притобольного округа через суд добилась компенсации после получения ожогов в межрайонной больнице №3 из-за ненадлежащего ухода после операции. Суд тогда признал факт нарушения и обязал больницу выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей морального вреда.
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